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Trakya kent merkezlerinde "hafta başı hareketliliği" gözleniyor

EDİRNE HABERLERİ  | 30.03.2020 14:14 | Son Güncelleme

Trakya kent merkezlerinde "hafta başı hareketliliği" gözleniyor

EDİRNE (AA) - Trakya'da kent merkezlerinde hafta sonu sakinliğinin yerini hafta başı hareketliliği aldı.

Cumartesi ve pazar günlerini evlerinde geçiren kent sakinlerinin bir kısmının, bugün "Evde kal" çağrısına uymadığı gözlendi.

Kent ticaretinin yoğunlaştığı, bankaların bulunduğu Saraçlar, Çilingirler, Talatpaşa caddeleri ile Selimiye Cami ve civarında insan hareketliliği göze çarptı.

Seyrek olarak yaya trafiğinin olduğu sayfiye alanlarından nehirler kenarı ve Karaağaç Mahallesi'nde ise araç trafiğinin yoğun olduğu görüldü.

Güneşli bir havaya uyanan Kırklareli ve Tekirdağlıların da kent merkezlerinde ve çarşılarda yoğunluk oluşturduğu gözlendi.

Her üç kentte de polis, ring halinde ekip otolarından vatandaşların zaruri olmadıkça evlerinde çıkmaması çağrısında bulunuyor.

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Edirne Trakya

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