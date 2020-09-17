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Trakya Ragbi, 15’li Ragbi Ligi şampiyonu oldu

EDİRNE HABERLERİ  | 17.09.2020 11:57 | Son Güncelleme

Edirne’nin Ulusal Ragbi liglerindeki temsilcisi Trakya Ragbi, 2020 yılı Naim Süleymanoğlu 15’li Ragbi Ligi’ni şampiyon olarak tamamladı.Türkiye Ragbi Federasyonu (TRF) faaliyet planları arasında bulunan 2020 yılı Naim Süleymanoğlu 15’li Ragbi Ligi, dünyayı etkisi altına alan korona virüs pandemisinin ülkede de görülmeye başlamasına kadar devam etmişti.

Trakya Ragbi, 15’li Ragbi Ligi şampiyonu oldu

Edirne’nin Ulusal Ragbi liglerindeki temsilcisi Trakya Ragbi, 2020 yılı Naim Süleymanoğlu 15’li Ragbi Ligi’ni şampiyon olarak tamamladı.
Türkiye Ragbi Federasyonu (TRF) faaliyet planları arasında bulunan 2020 yılı Naim Süleymanoğlu 15’li Ragbi Ligi, dünyayı etkisi altına alan korona virüs pandemisinin ülkede de görülmeye başlamasına kadar devam etmişti. Erteleme kararının ardından liglerin tekrardan başlamasının mümkün olmayacağı anlaşılınca, Türkiye Ragbi Federasyonu, oynanmış maçlar sonucunda oluşan mevcut lig sıralaması ile ligi tescil etti. Böylece Trakya Ragbi, kulüp tarihindeki ilk 15’li ragbi şampiyonluğunu kazanmış oldu.
Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Trakya Ragbi Kulübü Başkanı Zafer Eray, "2020 yılı, kulübümüz adına özel bir anlam taşıyor. Kuruluşumuzun 10. yılını yaşıyoruz. Bizim için özel olan bu yılda, Trakya Ragbi formasıyla emek vermiş tüm oyuncularımız bir araya gelmişti. Sahada tekrardan birlikte olma amacımızı tam anlamıyla maalesef gerçekleştiremedik. Bütün dünyayı etkisi altına alan pandemi, ülkemizde de kendisini gösterdi ve hayatın her alanında olduğu gibi bizim ragbi liglerimize de ara verildi. Bizim için özel olan bu yılda, beraber yeterince maç yapamamanın üzüntüsünü yaşarken, Türkiye Ragbi Federasyonu’ndan gelen güzel haberle yüzlerimiz güldü. 10. yılımızda, kulübümüzün koleksiyonuna yeni bir unvan ve kupa eklenmiş oldu. Trakya Ragbi, Edirne’ye bir ulusal şampiyonluk daha kazandırdı” dedi.

Trakya Ragbi, 15’li Ragbi Ligi şampiyonu oldu

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