Trakya Üniversiteler Birliği’nin 17. Üst kurul toplantısı, Kırklareli Üniversitesi ev sahipliğinde gerçekleştirildi

Trakya, Çanakkale Onsekiz Mart, Tekirdağ Namık Kemal, Kırklareli ve Bandırma Onyedi Eylül Üniverstilerinin katılımıyla oluşan Trakya Üniversiteler Birliği’nin (TÜB) 17. Üst Kurul Toplantısı, Kırklareli Üniversitesi ev sahipliğinde gerçekleştirildi.

17. Üst Kurul Toplantısı’nda, Birlik çatısı altında son dönemde hayata geçirilen etkinlikler değerlendirilirken, Covid-19 tedbirleri kapsamında formatı değiştirilen projeler görüşüldü. Ayrıca önümüzdeki dönemde sanal ortamda hayata geçirilmesi planlanan çalışmalarla ilgili ayrıntılar konuşuldu.

Trakya Üniversiteler Birliği’nin 5. Dönem Başkanı Kırklareli Üniversitesi Oldu

17. Üst Kurul Toplantısı’nın ardından, Trakya Üniversiteler Birliği Protokolü’nde yer alan, “Programa dahil üniversitelerden biri 2 yıl süre ile TÜB İşbirliği Programı Dönem Başkanlığı’nı yürütür.” maddesi uyarınca, Birliğin 5. Dönem Başkanlığı görevini Kırklareli Üniversitesi devraldı. TÜB’ün 4. Dönem Başkanlığı görevini 29 Haziran 2018 tarihinden bu yana yürüten Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, TÜB Tüzüğü uyarınca görevini Kırklareli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bülent Şengörür’e devretti.

Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, Birliğin yeni Dönem Başkanlığının Kırklareli Üniversitesi’ne hayırlı olmasını dileyerek, “Trakya Üniversitesi olarak, Dönem Başkanlığı görevini üstlendiğimiz 29 Haziran 2018 tarihinden bu yana, TÜB çatısı altında çok önemli çalışmalara imza attık. Bu dönemde, tüm ekibimiz ve üye üniversitelerimizin desteğiyle gerek akademik ve bilimsel gerekse sosyal, kültürel ve sportif anlamda birçok projeyi hayata geçirdik. Birliğimiz her yıl en az 20 nitelikli etkinlik düzenliyor. Bu da bizi Türkiye’nin en iyi, en verimli çalışan üniversite birliği haline getiriyor. Bu çabanın, YÖK Başkanı Prof. Dr. M. A. Yekta Saraç Hocamızın takdirine mazhar olması da bizim için ayrı bir gurur vesilesi. TÜB olarak Covid-19 ile mücadele sürecinde de çalışmalarımıza ara vermedik. Şimdi, dönemin koşulları doğrultusunda, yeni sanal etkinliklerle yola devam edeceğiz. Ben bu vesileyle, TÜB 4. Dönem Başkanlığı görevini yürüttüğümüz 2 yıllık süre zarfında, TÜB Alt Kurul Başkanlığı görevini başarıyla yerine getiren, eski Rektör Yardımcımız, Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mümin Şahin ile birlikte Prof. Dr. Cem Uzun’a ve Rektör Yardımcımız Prof. Dr. Murat Yurtcan’a teşekkür ediyorum. Aynı şekilde, TÜB 4. Dönem Genel Sekreteri ve Trakya Üniversitesi Uzaktan Eğitim Araştırma ve Uygulama Merkezi (TUZEM) Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Ali İhsan Meşe Hocamız ve emeği geçen herkese teşekkürlerimi sunuyorum. TÜB, güçlü bağları sayesinde, Türkiye’nin en üretken, en aktif üniversite birliği olmaya devam edecek. Biz de Trakya Üniversitesi olarak, tüm birikimimizle, 5. Dönem Başkanlığı görevini üstlenen Kırklareli Üniversitesi ve değerli Rektörü Prof. Dr. Bülent Şengörür Hocamıza her türlü desteği vermeye devam edeceğiz” dedi.

Trakya Üniversiteler Birliği 5. Dönem (2020-2022) Başkanlığı görevini üstlenen Kırklareli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bülent Şengörür ise Trakya Üniversiteler Birliği’nin kuruluşu ve gelişimindeki katkılarından dolayı Trakya Üniversitesi ve Rektör Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu’na teşekkür ederek, birliğe bağlı üniversiteler arasında dayanışma, uyum, koordinasyon ve istişare sürecinin artarak devam etmesini dilediğini ifade etti.

Devir teslim töreninde birlik üyesi üniversitelerin rektörleri, iki yıl boyunca başkanlık görevini yürütecek Kırklareli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bülent Şengörür’e Trakya Üniversiteler Birliği 2020-2022 Dönemi Başkanlığı görevinin hayırlı olmasını dileyerek başarı temennilerinde bulundu. Kırklareli Üniversitesi Rektörlüğü Yönetim Kurulu Odası’nda gerçekleşen törene, Trakya Üniversiteler Birliği’ne bağlı Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Murat Yurtcan, Dış İlişkiler Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Murat Türkyılmaz, TÜB 4. Dönem Sekreteri Dr. Öğr. Üyesi Ali İhsan Meşe, Kırklareli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bülent Şengörür, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Neziha Musaoğlu ve Prof. Dr. Meryem Çamur, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Rektörü Prof. Dr. Sedat Murat, Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Rektörü Prof. Dr. Mümin Şahin, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Yılmaz Çakıcı, Kariyer Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Aytaç Moralar, Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Süleyman Özdemir katıldı.

Kırklareli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bülent Şengörür’ün Trakya Üniversiteler Birliği’ne 5. Dönem Başkanı olmasının ardından birliğin yeni Genel Sekreteri, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü’nden Dr. Öğr. Üyesi Muhammet Atalay oldu.

