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Trakya Üniversitesi Akademisyenleri “Kriz döneminde editörlük ve yayıncılık” oturumunda

EDİRNE HABERLERİ  | 21.05.2020 13:06 | Son Güncelleme

Avrupa Bilim Editörleri Birliği (EASE), tüm dünyayı etkisi altına alan Covid-19 salgınının akademik çevreye olan etkilerini tartışmak üzere 11-12 Haziran 2020 tarihleri arasında çevrimiçi bir seminer düzenleyecek.İki gün boyunca ayrı oturumların düzenleneceği ve Türkiye’den birçok seçkin dergi editörünün yanı sıra TÜBİTAK ve TÜBA yetkililerinin de katılacağı seminere Trakya Üniversitesi akademisyenleri de moderatör ve konuşmacı olarak katılarak sürece ilişkin katkılarını sunacak.Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof.

Trakya Üniversitesi Akademisyenleri “Kriz döneminde editörlük ve yayıncılık” oturumunda

Avrupa Bilim Editörleri Birliği (EASE), tüm dünyayı etkisi altına alan Covid-19 salgınının akademik çevreye olan etkilerini tartışmak üzere 11-12 Haziran 2020 tarihleri arasında çevrimiçi bir seminer düzenleyecek.
İki gün boyunca ayrı oturumların düzenleneceği ve Türkiye’den birçok seçkin dergi editörünün yanı sıra TÜBİTAK ve TÜBA yetkililerinin de katılacağı seminere Trakya Üniversitesi akademisyenleri de moderatör ve konuşmacı olarak katılarak sürece ilişkin katkılarını sunacak.
Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Cem Uzun, seminer dahilinde düzenlenecek olan “Kriz Döneminde Editörlük ve Yayıncılık” oturumun moderatörlüğünü üstlenecekken aynı oturuma Trakya Üniversitesi’nden Balkan Medical Journal Baş Editörü Prof. Dr. Zafer Koçak, Editör Yardımcısı Prof. Dr. Okan Çalıyurt ve Trakya University Journal of Natural Sciences Baş Editörü Prof. Dr. Kadri Kıran da konuşmacı olarak katılacak.
11 Haziran 2020 Perşembe günü saat 14:00’te internet üzerinden çevrimiçi olarak düzenlenecek olan ve Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Cem Uzun’un modeatörlüğünü yapacağı oturumda pandeminin akademik sürece olan etkisinin yanı sıra akademik dergilerin pandemi sürecinde yaşadığı birtakım zorluklar değerlendirilecek. Türkiye’deki birçok saygın derginin editörlüğünü üstlenen isimlerin dışında tanınmış yayınevlerinin temsilcileri ile etik ve halk sağlığı uzmanlarının da konuşmacı olarak katılacağı oturumda Trakya Üniversitesi akademisyenleri de süreçle ilgili tespitlerini ve sürece dair fikir ve görüşlerini bilim dünyasına sunacak.
Video konferans ve çevrimiçi toplantılar için sohbet ve mobil işbirliğini birleştiren bir iletişim yazılımı olan “Zoom” üzerinden ücretsiz olarak gerçekleştirilecek oturuma https://zoom.us/webinar/register/WN\_endvYhECSoSQLKmdyLtfFQ adresi üzerinden kayıt olunabilecek.

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