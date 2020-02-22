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Trakya Üniversitesi, Balkanlar ağını genişletmeye devam ediyor

EDİRNE HABERLERİ  | 22.02.2020 11:39 | Son Güncelleme

Balkanlara yönelik çalışmalarını ara vermeden sürdüren ve bu kapsamda Balkanlardaki birçok üniversite ile ikili işbirliği anlaşmaları imzalayan Trakya Üniversitesi, 40 yıla uzanan bilgi birikimi ve deneyimini, Balkan coğrafyasındaki üniversitelere aktarmaya devam ediyor.Balkan odaklı çalışma ve projeleriyle Balkan coğrafyasının öncü kurumlarından biri olan ve Balkan Üniversiteler Birliği’nin (BUA) daimi genel sekreterlik görevini yürüten Trakya Üniversitesi, 2015 yılında, Kosovan’nın Ferizaj kentinde kurulan Universty Of Applied Sciences Ferizaj ile önümüzdeki süreçte hayata geçirilmesi hedeflenen ortak proje ve iş birliği adımları öncesi bir görüşme gerçekleştirdi.Kosova’da, bir dizi temasta bulunan Trakya Üniversitesi Rektörü Prof.

Trakya Üniversitesi, Balkanlar ağını genişletmeye devam ediyor

Balkanlara yönelik çalışmalarını ara vermeden sürdüren ve bu kapsamda Balkanlardaki birçok üniversite ile ikili işbirliği anlaşmaları imzalayan Trakya Üniversitesi, 40 yıla uzanan bilgi birikimi ve deneyimini, Balkan coğrafyasındaki üniversitelere aktarmaya devam ediyor.
Balkan odaklı çalışma ve projeleriyle Balkan coğrafyasının öncü kurumlarından biri olan ve Balkan Üniversiteler Birliği’nin (BUA) daimi genel sekreterlik görevini yürüten Trakya Üniversitesi, 2015 yılında, Kosovan’nın Ferizaj kentinde kurulan Universty Of Applied Sciences Ferizaj ile önümüzdeki süreçte hayata geçirilmesi hedeflenen ortak proje ve iş birliği adımları öncesi bir görüşme gerçekleştirdi.
Kosova’da, bir dizi temasta bulunan Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu ve beraberindeki heyet, Ferizaj kentine giderek Universty Of Applied Sciences Ferizaj’ı ziyaret etti. Ziyaret kapsamında, Universty Of Applied Sciences Ferizaj Rektörü Prof. Dr. Agron Bajraktari ve Rektör Yardımcısı Dr. Öğretim Üyesi Rrahim Sejdiu ile bir araya gelen Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, iki üniversite arasında yakın zamanda gerçekleştirilecek iş birliği öncesi görüşmelerde bulundu. Trakya Üniversitesi Dış İlişkiler Danışmanı Prof. Dr. Hilmi İbar, Dış İlişkiler Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Doç. Dr. Murat Türkyılmaz ve Özel Kalem Öğr. Gör. Kıvanç Ada’nın da eşlik ettiği ziyarette Rektör Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, iki üniversite arasında gerçekleştirilmesi planlanan ikili iş birliği anlaşmaları çerçevesinde Trakya Üniversitesi’nin tüm bilgi, birikim ve tecrübesini, istekli olan kurum ve kuruluşlarla paylaşmaya hazır oldukları mesajını verdi.
Trakya Üniversitesi’nin Balkanlarda hayata geçirdiği vizyon çalışma ve projelerle Balkanlar ve Türkiye arasında bir köprü görevi gördüğünü vurgulayan Rektör Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, Trakya Üniversitesi olarak Universty Of Applied Sciences Feriza’a her türlü katkı ve desteği sunmaya hazır olduklarını ifade etti. Trakya Üniversitesi’nin bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da Balkanlar odaklı çalışmalarını ara vermeden sürdüreceğini belirten Prof. Erhan Tabakoğlu, Universty Of Applied Sciences Feriza ile yakın zamanda hayata geçirmeyi düşündükleri eğitim, sanat, kültür ve bilim alanındaki iş birliği anlaşması sayesinde, Trakya Üniversitesi’nin Balkanlardaki iletişim ağının daha da genişleyeceği gibi dost ülke Kosova’nın eğitim hayatına katkı sunmuş olacaklarını ifade etti.
Universty Of Applied Sciences Ferizaj Rektörü Prof. Dr. Agron Bajraktari ise üniversitelerinin genç bir üniversite olduğunu ifade ederek, Trakya Üniversitesi gibi köklü bir üniversite ile iş birliği yapmaktan mutluluk duyacaklarını ve Trakya Üniversitesi’nin tecrübelerinin kendilerine yol göstereceğini ifade ederek, en kısa sürede Edirne’ye gelmek istediklerini belirtti.
Görüşmelerin ardından, Rektör Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu önderliğindeki Trakya Üniversitesi heyeti, Universty Of Applied Sciences Ferizaj’ın farklı fakültelerini ziyaret ederek, öğrenciler tarafından üretilen tasarımlar hakkında bilgi aldı. Kosova’nın Ferizaj kentinde bulunan ve uzun yıllar Priştine Üniversitesi’nin Ferizaj’daki Uygulamalı Bilimler Fakültesi olarak eğitim veren Universty Of Applied Sciences Ferizaj, 2015 yılından bu yana üniversite statüsünde Kosova’ya hizmet veriyor.

Trakya Üniversitesi, Balkanlar ağını genişletmeye devam ediyor

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