YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Edirne
  4. Trakya Üniversitesi bilimsel yayıncılıkta, “Balkan Medical Journal” ile Türkiye ve Balkanlar’da 1. sırada

Trakya Üniversitesi bilimsel yayıncılıkta, “Balkan Medical Journal” ile Türkiye ve Balkanlar’da 1. sırada

EDİRNE HABERLERİ  | 03.07.2020 15:07 | Son Güncelleme

Dünya çapında, tıp alanında söz sahibi olma yolunda etkinliğini her geçen gün daha da artıran, Trakya Üniversitesi’nin marka değerlerinden biri olarak dikkatleri çeken Balkan Medical Journal dergisi, istikrarlı yükselişini sürdürüyor.Yayın kalitesiyle dünya çapında uluslararası tanınırlığa sahip olan Balkan Medical Journal, etki faktörlerinin açıklandığı “Journal Citations Reports 2020” başlıklı raporda, Türkiye ve Balkan ülkelerindeki pek çok tanınmış dergiyi geride bırakarak üstün bir başarı elde etti.

Dünya çapında, tıp alanında söz sahibi olma yolunda etkinliğini her geçen gün daha da artıran, Trakya Üniversitesi’nin marka değerlerinden biri olarak dikkatleri çeken Balkan Medical Journal dergisi, istikrarlı yükselişini sürdürüyor.
Yayın kalitesiyle dünya çapında uluslararası tanınırlığa sahip olan Balkan Medical Journal, etki faktörlerinin açıklandığı “Journal Citations Reports 2020” başlıklı raporda, Türkiye ve Balkan ülkelerindeki pek çok tanınmış dergiyi geride bırakarak üstün bir başarı elde etti. Ülkemizde ve dünyada, geniş okuyucu kitlesi ve yüksek etki faktörü ile saygın dergiler arasında kabul gören Balkan Medical Journal’ın, Journal Citations Reports 2020 raporuna göre 2019 Etki Faktörü 1,533 olarak açıklandı.
2007 yılında SCIE’da, 2014 yılında PubMed Central’de ve 2016 yılında da PubMed/Medline’da indekslenme başarısı gösteren Balkan Medical Journal, bu sonuç ile geçen yıla göre etki faktörünü yüzde 27 oranında yükseltme başarısı göstererek, Türkiye ve Balkanlar’da “Genel Tıp” kategorisinde yayımlanan dergiler arasında birinci sırada yer aldı.
Journal Citations Reports 2019 sayısında Türkiye’de birinci, Balkanlar’da Croatian Medical Journal’ın ardından ikinci sırada kendine yer bulan Trakya Üniversitesi Balkan Medical Journal dergisi, elde ettiği bu başarıyla, tarihinde ilk kez Balkan ülkeleri dergileri arasında etki faktörü sıralamasına göre birincilik elde etti. Tanınırlığı ve güvenirliği uluslararası boyutta tescillenmiş olan dergi, dünyada da SCI-Expanded’ta dizinlenen 165 Genel Tıp dergisi arasında 91. sırada (üçüncü çeyrek) yer aldı.
Balkan Medical Journal’in, Trakya Üniversitesi’nin uluslararası tanınırlığına ve akademik yayıncılık alanındaki başarısına önemli katkılar sunduğuna dikkat çeken Rektör Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, “Baş Editör Prof. Dr. Zafer Koçak Hocamız ve editör ekibine emeklerinden ötürü gönülden teşekkür ediyor, çalışmalarında başarılar diliyorum. Trakya Üniversitesi, akademik ve bilimsel yayıncılık alanındaki güçlü tecrübesi ve yetkin insan kaynağıyla markalaşma yolunda emin adımlarla ilerlemeye devam ediyor” dedi.

Etki Faktörü nedir?
Dergilerin bilimsel açıdan değerlendirilmesinde günümüzde kabul edilen en geçerli ölçüt olan etki faktörü (impact factor), bir ve iki yıl önce dergide yayınlanan makalelere o yıl yapılan atıf sayısının, bir ve iki yıl önce yayınlanan ve atıf değeri olan makale sayısına bölünerek elde edildiği değerdir.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERSözleri olay yaratmıştı! Ünlü sunucudan flaş açıklamaSözleri olay yaratmıştı! Ünlü sunucudan flaş açıklama
Şehide son görev! Gözyaşlarıyla uğurlandıŞehide son görev! Gözyaşlarıyla uğurlandı
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Köşk Belediye Başkanı Güler, Ankara’dan müjdelerle döndü

Köşk Belediye Başkanı Güler, Ankara’dan müjdelerle döndü

Erciş Belediyesinden vektörle mücadele ve ilaçlama çalışması

Erciş Belediyesinden vektörle mücadele ve ilaçlama çalışması

Kilis’te korana vakaları tavan yaptı

Kilis’te korana vakaları tavan yaptı

Sarı Kantaron otu şifa kaynağı

Sarı Kantaron otu şifa kaynağı

Sol bekte Emre oynayacak

Sol bekte Emre oynayacak

Sakarya'da trafik ışıklarıyla "Maske tak" çağrısı

Sakarya'da trafik ışıklarıyla "Maske tak" çağrısı

Edirne Namaz Vakitleri 3 Temmuz Cuma

İmsak
03:35
Sabah
05:37
Öğle
13:23
İkindi
17:24
Akşam
20:59
Yatsı
22:51

Edirne Nöbetçi Eczaneler 3 Temmuz Cuma

Eren Savaşçı Eczanesi
Merkez
Meriç Eczanesi
Merkez
Sağlık Eczanesi
Enez
Derman Eczanesi
Havsa
Coşkun Eczanesi
Ipsala
Birgül Eczanesi
Kesan
Beyhan Eczanesi
Lalapasa
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

Edirne sokaklarında YKS sessizliği

Edirne sokaklarında YKS sessizliği

Çapalama makine modelleri ve fiyatları

Çapalama makine modelleri ve fiyatları

Uzunköprü Kaymakamı Erdoğan: "Yüzme havuzunu ağustos ayında hizmete açacağız"

Uzunköprü Kaymakamı Erdoğan: "Yüzme havuzunu ağustos ayında hizmete açacağız"

Edirnekari Uzunköprü’de hayat bulacak

Edirnekari Uzunköprü’de hayat bulacak

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.