Trakya Üniversitesi bilimsel yayıncılıkta, “Balkan Medical Journal” ile Türkiye ve Balkanlar’da 1. sırada

Dünya çapında, tıp alanında söz sahibi olma yolunda etkinliğini her geçen gün daha da artıran, Trakya Üniversitesi’nin marka değerlerinden biri olarak dikkatleri çeken Balkan Medical Journal dergisi, istikrarlı yükselişini sürdürüyor.

Yayın kalitesiyle dünya çapında uluslararası tanınırlığa sahip olan Balkan Medical Journal, etki faktörlerinin açıklandığı “Journal Citations Reports 2020” başlıklı raporda, Türkiye ve Balkan ülkelerindeki pek çok tanınmış dergiyi geride bırakarak üstün bir başarı elde etti. Ülkemizde ve dünyada, geniş okuyucu kitlesi ve yüksek etki faktörü ile saygın dergiler arasında kabul gören Balkan Medical Journal’ın, Journal Citations Reports 2020 raporuna göre 2019 Etki Faktörü 1,533 olarak açıklandı.

2007 yılında SCIE’da, 2014 yılında PubMed Central’de ve 2016 yılında da PubMed/Medline’da indekslenme başarısı gösteren Balkan Medical Journal, bu sonuç ile geçen yıla göre etki faktörünü yüzde 27 oranında yükseltme başarısı göstererek, Türkiye ve Balkanlar’da “Genel Tıp” kategorisinde yayımlanan dergiler arasında birinci sırada yer aldı.

Journal Citations Reports 2019 sayısında Türkiye’de birinci, Balkanlar’da Croatian Medical Journal’ın ardından ikinci sırada kendine yer bulan Trakya Üniversitesi Balkan Medical Journal dergisi, elde ettiği bu başarıyla, tarihinde ilk kez Balkan ülkeleri dergileri arasında etki faktörü sıralamasına göre birincilik elde etti. Tanınırlığı ve güvenirliği uluslararası boyutta tescillenmiş olan dergi, dünyada da SCI-Expanded’ta dizinlenen 165 Genel Tıp dergisi arasında 91. sırada (üçüncü çeyrek) yer aldı.

Balkan Medical Journal’in, Trakya Üniversitesi’nin uluslararası tanınırlığına ve akademik yayıncılık alanındaki başarısına önemli katkılar sunduğuna dikkat çeken Rektör Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, “Baş Editör Prof. Dr. Zafer Koçak Hocamız ve editör ekibine emeklerinden ötürü gönülden teşekkür ediyor, çalışmalarında başarılar diliyorum. Trakya Üniversitesi, akademik ve bilimsel yayıncılık alanındaki güçlü tecrübesi ve yetkin insan kaynağıyla markalaşma yolunda emin adımlarla ilerlemeye devam ediyor” dedi.

Etki Faktörü nedir?

Dergilerin bilimsel açıdan değerlendirilmesinde günümüzde kabul edilen en geçerli ölçüt olan etki faktörü (impact factor), bir ve iki yıl önce dergide yayınlanan makalelere o yıl yapılan atıf sayısının, bir ve iki yıl önce yayınlanan ve atıf değeri olan makale sayısına bölünerek elde edildiği değerdir.

