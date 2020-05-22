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Trakya Üniversitesi Devlet Konservatuvarı öğrencileri, Türkiye Gençlik Filarmoni Orkestrası’na seçildi

EDİRNE HABERLERİ  | 22.05.2020 11:25 | Son Güncelleme

Yurt içi ve yurt dışında katıldığı birçok organizasyonda, Trakya Üniversitesi’nin adını gururla duyurmayı başaran Devlet Konservatuvarı, konser performanslarının yanı sıra başarılarıyla da gündeme gelmeye devam ediyor.Trakya Üniversitesi Devlet Konservatuvarı’nda eğitimlerini sürdüren lisans ve lise kademesindeki öğrencilerinden Batuhan Işık, Yasemin Sansı, Ece Dikbıyık ve Eylül Şenel, sergiledikleri performanslarla, Türkiye’deki yüzlerce genç müzisyeni her yıl ülke ve dünyadan dinleyicilerle buluşturan “Türkiye Gençlik Filarmoni Orkestrası”na (TUGFO) girme başarısı gösterdi.Şef Cem Mansur yönetiminde Kültür Bilincini Geliştirme Vakfı çatısı altında, bu yıl 14.

Yurt içi ve yurt dışında katıldığı birçok organizasyonda, Trakya Üniversitesi’nin adını gururla duyurmayı başaran Devlet Konservatuvarı, konser performanslarının yanı sıra başarılarıyla da gündeme gelmeye devam ediyor.
Trakya Üniversitesi Devlet Konservatuvarı’nda eğitimlerini sürdüren lisans ve lise kademesindeki öğrencilerinden Batuhan Işık, Yasemin Sansı, Ece Dikbıyık ve Eylül Şenel, sergiledikleri performanslarla, Türkiye’deki yüzlerce genç müzisyeni her yıl ülke ve dünyadan dinleyicilerle buluşturan “Türkiye Gençlik Filarmoni Orkestrası”na (TUGFO) girme başarısı gösterdi.
Şef Cem Mansur yönetiminde Kültür Bilincini Geliştirme Vakfı çatısı altında, bu yıl 14. yılını kutlayan Türkiye Gençlik Filarmoni Orkestrası, her yıl canlı performanslarla seçtiği genç müzisyenleri, Covid-19 salgını tedbirleri kapsamında bu yıl video katılımı ile belirledi. 30 Nisan 2020 tarihine kadar başvuruların internet üzerinden gerçekleştiği TUGFO 2020 seçmelerinde yer almak isteyen genç sanatçılar, kendilerini tanıtan kısa bir video ve sergiledikleri solo performans ile başvurularını gerçekleştirdi.
Seçmelere, daha önce sahne aldıkları orkestra deneyimlerini anlatarak ve performanslarının yer aldığı canlı bir gösteriyi göndererek katılan Trakya Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Yaylı Çalgılar Ana Sanat Dalı öğrencisi Batuhan Işık ve Müzik ve Sahne Sanatları Lisesi öğrencileri Ece Dikbıyık, Eylül Şenel ve Yasemin Sansı, Türkiye Gençlik Filarmoni Orkestrası’na katılma hakkı elde eden sayılı isimler arasında yer alma başarısını gösterdi.
Her yıl, Türkiye’deki konservatuvarlardan seçilen 100 genç müzisyenin bir araya gelmesiyle oluşan Türkiye Gençlik Filarmoni Orkestrası’nda, on altı ile yirmi iki yaş grubu sanatçı adayları yer alıyor. Türkiye’nin en dinamik orkestrası olma özelliğini taşıyan Türkiye Gençlik Filarmoni Orkestrası, genç müzisyenlerin profesyonellik kazanmadan önce orkestra deneyimi kazanmalarının yanı sıra yurt içi ve dışı festivallerde konser verme ve orkestralar arası değişim programlarından yararlanma gibi fırsatlar sunuyor.
Adana, Ankara, Antalya, Bursa, Edirne, Eskişehir, İzmir, İstanbul ve Mersin’de bulunan konservatuvarlardan başvuru yapan binlerce aday içinden seçilen Trakya Üniversitesi Devlet Konservatuvarı öğrencileri Batuhan Işık, Ece Dikbıyık ve Eylül Şenel viyolonselde, Yasemin Sansı ise kemanda, Trakya Üniversitesi’ni ve Edirne’yi temsil etti. Çalışmalarını, Trakya Üniversitesi Rektör Yardımcısı ve Devlet Konservatuvarı Müdürü Prof. Ahmet Hamdi Zafer’le sürdüren Yasemin Sansı ile Konservatuvar Müdür Yardımcısı Doç. Musa Eren İşkodralı’nın öğrencileri olan Ece Dikbıyık ve Eylül Şenel Müzik ve Sahne Sanatları Lisesi’nden Batuhan Işık ise Devlet Konservatuvarı Yaylı Çalgılar Ana Sanat Dalı’nda öğrenimine devam ediyor.

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