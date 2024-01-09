YURTHABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Edirne
  4. Trakya Üniversitesi Doğa Tarihi Müzesi öğrencilere derslik de oluyor

Trakya Üniversitesi Doğa Tarihi Müzesi öğrencilere derslik de oluyor

09.01.2024 09:34 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Trakya Üniversitesi (TÜ) Doğa Tarihi Müzesini ziyarete gelen ilk ve ortaöğretimin farklı kademelerinden öğrenciler, burada öğretmenleri eşliğinde görsel anlatımlarla ders de işliyor.

Geçen yıl ocak ayında eski TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un katıldığı törenle açılan Doğa Tarihi Müzesi, ilk yılında 25 bini öğrenci olmak üzere 65 bin ziyaretçiyi ağırladı.

Müze sorumlusu Özmen Yeltekin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, TÜ Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü öğretim elemanlarının 40 yılda biriktirdiği 734 türden 1923 örneğin sergilendiği söyledi.

Ziyaret noktası olmasının yanı sıra bir eğitim birimi işlevi de gören müzenin, ilk ve ortaöğretimin farklı kademelerinden öğrencilerin de yoğun şekilde geldiğini dile getiren Yeltekin, "Öğrenciler burayı ziyaret etmekle kalmayıp ders de işliyorlar. Çocuklar çeşitli projelerinin süreçlerinin aşamalarında müzeyi ziyaret ediyorlar. Burada bir canlı türü hakkında bilgi edinme şansları oluyor ya da bu canlı türünün anatomisi ve davranışları hakkında bilgi sahibi olup ödevlerine aktarıyorlar. Burada ders de işliyor öğrenciler. Bu da bizi çok mutlu ediyor." dedi.

Yeltekin, aynı kampüsü paylaştıkları Güzel Sanatlar Fakültesi öğrencilerinin de müzeyi bir ders ortamı olarak kullandığını belirtti.

Öğrencilerin müzedeki canlı türlerinin anatomik yapılarının çizimlerini gerçekleştirdiğini söyleyen Yeltekin, örneklerin desen ve dokularından faydalanarak ders işlediklerini kaydetti.

Yeltekin şunları kaydetti:

"Sosyal medyanın hayatımızda yer almasıyla birlikte görsel yönü yüksek müze materyallerimiz de çok fazla fotoğraf çekimine konu oluyor. Özellikle kelebekler bölümümüz içinde barındırdığı desenlerle bu canlı grubunun renkleriyle çok ilgi gören bir bölüm. Çok fazla fotoğraflanan bir bölüm. Müzemizin adıyla yapılan paylaşımlarda kelebekler bölümüzün ilgi gördüğünü ve aynı zamanda paylaşıldığını görüyoruz. Bizim amacımız bir yandan da örnek sayısını artırmak. Bunu tabii ki avlayarak yapmıyoruz.

Özellikle veterinerlik birimlerinden hayatını kaybetmiş canlılar ya da kaçak ava maruz kalmış devletin el koyduğu canlılar bize ulaştırılıyor. Biz aynı zamanda biyoloji bölümündeki derslerde bu müze örneklerini öğrencilerle beraber hazırlıyoruz. Birinci hedefimiz buradaki örnek sayısını artırmak. Böylelikle müzemizi bir yandan geliştirmiş oluyoruz. Burada biz tek çatı altında biyoçeşitliliği özetlemiş durumdayız. Müzemizde bazı materyali dinlendirip bazılarını tekrar sergiye alıyoruz. Ziyaretçilerimiz müzemize her geldiğinde farklı bir grupla da karşılaşma şansı buluyorlar."

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Bahçede fiyatı 2 TL’ye kadar düşen mandalina dalında çürüyorBahçede fiyatı 2 TL’ye kadar düşen mandalina dalında çürüyor
Aydın’da polis ekipleri yılın ilk haftasında 147 aranan şahsı yakaladıAydın’da polis ekipleri yılın ilk haftasında 147 aranan şahsı yakaladı
Kırıkkale’de uyuşturucuyla yalanan iki şüpheli gözaltına alındıKırıkkale’de uyuşturucuyla yalanan iki şüpheli gözaltına alındı
Anahtar Kelimeler:
müze

Edirne Namaz Vakitleri 9 Ocak Salı

İmsak
07:01
Sabah
08:34
Öğle
13:26
İkindi
15:46
Akşam
18:08
Yatsı
19:34

Edirne Nöbetçi Eczaneler 9 Ocak Salı

Erkan eczanesi
Kesan
Beyhan eczanesi
Lalapasa
Öden eczanesi
Meric
Süloglu eczanesi
Suloglu
Manga eczanesi
Uzunkopru
Hayat eczanesi
Enez
Çinar eczanesi
Ipsala
Tümünü Göster
Edirne ECZANELER
Edirne ATM’LER
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Çok satanlarda zirvede! Columbia Woodburn 2 indirime girdi

Çok satanlarda zirvede! Columbia Woodburn 2 indirime girdi

Korkunç olay! Otizmli kayınbiraderine tecavüz edip hamile kaldı

Korkunç olay! Otizmli kayınbiraderine tecavüz edip hamile kaldı

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Kahve tutkunlarının favorisi! Hızlı demleme, otomatik kapanma...

Kahve tutkunlarının favorisi! Hızlı demleme, otomatik kapanma...

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.