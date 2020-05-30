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Trakya üniversitesi Dr. Öğr. üyesi Erdem Demiröz’e, Türkiye Teknoloji Takımı’ndan ödül

EDİRNE HABERLERİ  | 30.05.2020 12:15 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanlığı’nın ilk 100 günlük icraat programı çerçevesinde, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı, TÜBİTAK ve Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı’nın işbirliğiyle 81 ilde 100 Deneyap Teknoloji Atölyesi kurulması ile ilgili çalışmalarla birlikte, tüm öğrencilerin eğitimlerine destek verilmesi amacıyla başlatılan “Online Deneyap Atölyeleri Projesi” kapsamında “Online Deneyap Atölyeleri Senaryo Yarışması” düzenlendi.Yarışmada, Trakya Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Fakültesi Yönetim Bilişim Sistemleri Bölümü’nden Dr.

Trakya üniversitesi Dr. Öğr. üyesi Erdem Demiröz’e, Türkiye Teknoloji Takımı’ndan ödül

Cumhurbaşkanlığı’nın ilk 100 günlük icraat programı çerçevesinde, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı, TÜBİTAK ve Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı’nın işbirliğiyle 81 ilde 100 Deneyap Teknoloji Atölyesi kurulması ile ilgili çalışmalarla birlikte, tüm öğrencilerin eğitimlerine destek verilmesi amacıyla başlatılan “Online Deneyap Atölyeleri Projesi” kapsamında “Online Deneyap Atölyeleri Senaryo Yarışması” düzenlendi.
Yarışmada, Trakya Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Fakültesi Yönetim Bilişim Sistemleri Bölümü’nden Dr. Öğretim Üyesi Erdem Demiröz tarafından hazırlanan senaryo, “Pedagojik Yaklaşım Kategorisinde” ulusal çapta ödüle layık görüldü.
Dr. Öğr. Üyesi Erdem Demiröz, öğrencilerin genel ünite öğrenme hedeflerini ve modül öğrenme hedeflerini bilişsel, psikomotor ve duyuşsal alan olarak ortaya koyan, öğrencilerin hazır bulunma seviyesini öğrenci henüz derse başlamadan test eden, sosyal öğrenme ortamları, online tartışma ve dijital öyküleme ile bilişsel alanın desteklendiği ve farklı türlerde değerlendirme yöntemlerini içeren senaryosu ile ödül almaya hak kazandı.
Online Deneyap Atölyeleri Senaryo Yarışması’nda, senaryolar, konu anlatımı (içerik uygunluğu, uyarlanabilirlik, açık ve anlaşılır anlatım, içerik yoğunluğu, uzunluk, etkileşim, detaylı konu anlatımı) ana çerçevesi içerisinde, hikayeleştirme (konu bütünlüğünü sağlama, oyunlaştırma, tutarlılık), pedagojik yaklaşım (öğretim yöntem ve teknikleri, yaş grubuna uygunluk, etkileşim, dil uygunluğu, değerlendirme yöntemleri) alanlarında değerlendirildi. Senaryolar, “Pedagojik Yaklaşım” ve “Hikayeleştirme” olarak iki farklı kategoride ayrı ayrı değerlendirildi ve iki kategori için birinciler seçildi.
Edirne dahil olmak üzere, ilk etapta 12 ilde hayata geçirilen Deneyap Atölyelerinin 2020 yılı sonuna kadar tüm illerde gençlerle buluşması planlanıyor. Online Deneyap Projesi ise Deneyap Atölyelerinde verilen teknoloji derslerinin, daha geniş kitlelere ulaştırılması, bu sayede uzaktan öğrenme ile tüm öğrencilerin eğitimlerine destek verilmesi amacıyla çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda düzenlenen yarışma, söz konusu amaca en etkin ve faydalı şekilde ulaşabilmek için Elektronik Programlama dersine yönelik olarak Türkiye genelinde en iyi online eğitim senaryosuna ulaşılması amacıyla düzenlendi.

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Doktoroğlu Eczanesi
Merkez
Erkin Eczanesi
Merkez
Hayat Eczanesi
Enez
Yavuz Eczanesi
Havsa
Çınar Eczanesi
Ipsala
Gölemen Eczanesi
Kesan
Sevil Eczanesi
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