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Trakya Üniversitesi, Elbistan'da depremzedeler için destek merkezi kurdu

14.02.2023 15:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Trakya Üniversitesi ekibi, Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde afetzedeler için destek merkezi kurdu.

Üniversiteden yapılan yazılı açıklama göre, 155 kişilik üniversite ekibi, afet nedeniyle deprem bölgesinde görev alan Edirne Valisi H. Kürşat Kırbıyık'ın talimatıyla Elbistan'a gitti.

Trakya Üniversitesi Sağlık, Kültür, Spor Daire Başkanı olan Öğretim Görevlisi Burak İşçimen'in koordine ettiği ekip destek merkezi içerisinde yer alan aşevi, sağlık merkezi, pazar yeri, çadır, konteyner ve tuvaletlerle bölge halkının ihtiyaçları karşılamaya çalışıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Rektör Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, Trakya Üniversitesinin depremin ilk gününden itibaren hızlıca organize olarak depremin ve iklim koşullarının tüm olumsuzluğuna rağmen sahada aktif bir rol üstlendiğini belirtti.

Üniversite ve bölgenin kaynaklarını bir araya getirerek Elbistan’da bir destek merkezi kurduklarını belirten Tabakoğlu,"155 çalışanımızla halkımızın yardımına koştuk. Düzenli ve sürdürülebilir bir yaşam alanı hedefi ile kurduğumuz Trakya Üniversitesi Elbistan Destek Merkezinde ihtiyaç duyulan sıcak yemek, sağlık hizmeti, hijyen imkanları, giyecek ve ihtiyaç malzemelerini depremzedelerimizle buluşturduk. İnsanların yemeğini yiyip ısınabileceği alanlar oluşturuyoruz. Bölgenin en sistemli yerlerinden birini koordine ediyoruz ve ihtiyaç sahibi tüm insanımızı merkezimize davet ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Bu arada destek merkezinde görev yapacak doktor, sağlık çalışanı ve teknik destek personelinden oluşan 23 kişilik yeni ekip, Elbistan'a uğurlandı.

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Anahtar Kelimeler:
Trakya Üniversitesi Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu

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