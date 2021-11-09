Trakya Üniversitesi Kiev'de "Güney Rüzgarları" resim sergisi açtı

EDİRNE (AA) - Trakya Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi ile Kiev Ulusal Güzel Sanatlar ve Mimarlık Akademisi iş birliğinde Kiev'de "Güney Rüzgarları" adlı resim sergisi açıldı.

Üniversiteden yapılan yazılı açıklamaya göre, akademisyen ve öğrencilerin değişik teknik ve boyutlarda yaptıkları resimlerden oluşan uluslararası karma sergide, Trakya Üniversitesinden 74, Kiev Ulusal Güzel Sanatlar ve Mimarlık Akademisinden 16 eser yer aldı.

Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Melihat Tüzün, Akademi Sanat Galerisi’ndeki serginin açılışında yaptığı konuşmada, iki üniversite iş birliğiyle açılacak sergilere çok önem verdiklerini belirtti.

Öğrencilerin sanat eğitiminin diğer ülkelerdeki benzer ve farklı yönlerini yerinde görmelerinin önemli olduğunu aktaran Tüzün, "Rektör Prof. Tsugorka'ya, bu iş birliğine sıcak bakıp galerilerinde bizlere yer verdiği için çok teşekkür ederim." ifadesini kullandı.

Sergide ilk üçe giren eserler jüri tarafından belirlendi. Trakya Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesinden Dr. Öğretim Üyesi Zehra Atabey birinci, yüksek lisans öğrencisi Duygu Erbaş ikinci, Kiev Ulusal Güzel Sanatlar ve Mimarlık Akademisinden Lazarenko Margarita ise üçüncü oldu.

Kiev Büyükelçisi Yağmur Ahmet Güldere de sergiyi ziyaret ederek, Prof. Dr. Tüzün'den eserler hakkında bilgi aldı.

Büyükelçi Güldere, Türk sanatçıları ve eserlerini Kiev’de görmekten büyük mutluluk duyduğunu ifade etti.

