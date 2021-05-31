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Trakya Üniversitesi mezunu Djeraki, ülkesi Çad'da Cumhurbaşkanı Başdanışmanı oldu

31.05.2021 11:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Trakya Üniversitesi mezunu Djeraki, ülkesi Çad'da Cumhurbaşkanı Başdanışmanı oldu

EDİRNE (AA) - Trakya Üniversitesi mezunu Malloum Yoboide Djeraki, ülkesi Çad'da Cumhurbaşkanı Başdanışmanı oldu.

Üniversiteden yapılan yazılı açıklamaya göre, 2000 yılında üniversitenin Edirne Meslek Yüksekokulu Gümrük İşletme bölümünden mezun olan Djeraki, Çad'da nisan ayında yapılan cumhurbaşkanlığı seçimleri için aday oldu.

Ülkesinde Demokratik ve Sosyalist Değişim Partisinin (PDSA) kurulmasına liderlik eden Malloum Yoboide Djeraki, seçimi kazanamadı.

Djeraki, kurulan geçici hükümet tarafından Siyasi İşlerden Sorumlu Cumhurbaşkanı Başdanışmanlığına getirildi.

Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, Djeraki'nin, geçici hükümetteki görevi süresince Türkiye-Çad arasındaki dostluk ve kardeşlik ilişkilerinin tesisinde büyük rol oynayacağına inandığını belirtti.

Djeraki'nin, Trakya Üniversitesi mezunu olmasından mutluluk duyduklarını aktaran Tabakoğlu, kendisine görevinde başarı diledi.

Cumhurbaşkanı adayı sıfatıyla Djeraki, bu yıl 27 Ocak Trakya Üniversitesi Rektörü Tabakoğlu'na ziyarette bulunmuştu.

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