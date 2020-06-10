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Trakya Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Gökhan Kaçar’ın projesine TÜBİTAK desteği

EDİRNE HABERLERİ  | 10.06.2020 11:40 | Son Güncelleme

Trakya Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Genetik ve Biyomühendislik Bölümü Öğretim Üyesi Doç.

Trakya Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Genetik ve Biyomühendislik Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Gökhan Kaçar’ın yürütücülüğünü yaptığı “Akıllı Poliüretan Kaplamaların Su İle Etkileşimi: Birleştirilmiş Çok Ölçekli Moleküler Simülasyon ve Deney Çalışması” isimli projenin “2535-TÜBİTAK ile İran Bilim, Araştırma ve Teknoloji Bakanlığı’na Bağlı Uluslararası Bilimsel İşbirliği Merkezi (Centre for International Scientific Cooperation of the Ministry of Science, Research and Technology /CISC-MSRT) İşbirliği Anlaşması” kapsamında desteklenmesine karar verildi.
Proje kapsamında dünyada yaklaşık 80 milyar dolarlık bir pazara sahip önemli mühendislik malzemelerinden olan polimerik poliüretan kaplamaların kullanım alanını genişletecek yeni malzemeler geliştirilmesi hedefleniyor.
Proje çerçevesinde poliüretan temelli malzemelerin moleküler yapısının değiştirilerek su ile temas sonucu suyu seven (hidrofilik), su bulunmayan ortamlarda ise suyu sevmeyen (hidrofobik) özelliklere sahip yeni “akıllı” malzemeler geliştirilmesi amaçlanıyor. Proje ile geliştirilecek yeni “akıllı” poliüretan kaplamaların dekoratif, boya, otomotiv, uçak-uzay sanayi gibi fonksiyonel yüzeylerin önemli olduğu birçok alanda kullanıma sahip olması bekleniyor. Proje hem teorik hem de uygulamalı araştırmaları barındırıyor.
Proje kapsamında, Trakya Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Genetik ve Biyomühendislik Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Gökhan Kaçar yürütücülüğünde, moleküler yapılar bilgisayar simülasyonları ile sanal ortamda incelenirken, İran Amirkabir Teknoloji Üniversitesi’nden Dr. Öğr. Üyesi Hesam Makki yürütücülüğünde ise sanal ortamda geliştirilen malzemelerin deneysel olarak eldesi gerçekleştirilecek.

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