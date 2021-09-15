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Trakya Üniversitesi Rektörü Tabakoğlu TİM Sanayide Sürdürülebilirlik Bilim Komitesi üyeliğine seçildi

15.09.2021 09:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Trakya Üniversitesi Rektörü Tabakoğlu TİM Sanayide Sürdürülebilirlik Bilim Komitesi üyeliğine seçildi

EDİRNE (AA) - Trakya Üniversitesi (TÜ) Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu'nun, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Sanayide Sürdürülebilirlik Bilim Komitesi üyeliğine seçildiği bildirildi.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, TİM, "Dünyayı Tüketmeden, Dünya için Üretiyoruz" mesajıyla duyurduğu "TİM Sürdürülebilirlik Eylem Planı"nın ilk hedefine yönelik TİM Sanayide Sürdürülebilirlik Bilim Komitesi'ni oluşturdu. TÜ Rektörü Prof. Dr. Tabakoğlu da komite üyeliğine seçildi.

Komite, iklim değişikliği, sürdürülebilirlik ve Avrupa Yeşil Mutabakatı hedefleri doğrultusunda ihracatçılara yol göstermek amacıyla çalışacak.

TİM Başkanı İsmail Gülle'nin ev sahipliğinde TİM toplantı salonunda gerçekleşen Bilim Komitesi'nin ilk istişare toplantısına TÜ Rektörü Prof. Dr. Tabakoğlu’nun yanı sıra iş insanları, rektörler, akademisyenler, ihracatçı birlikleri sektör kurulları temsilcileri, kamu ve özel sektörden ilgili paydaşlar katıldı.

Gülle, burada yaptığı konuşmada , amaçlarının Türkiye'yi sürdürülebilirlik alanında marka ülke haline getirmek olduğunu, çalışmaları sonucunda dünyayı tüketmeden, dünya için üreten bir ülke olarak, hem sürdürülebilir kalkınma modeli sayesinde ihracatla yükselecek hem çevreye değer veren herkesin bir numaralı tercihi haline gelineceğini vurguladı.

Prof. Dr. Tabakoğlu da TİM’in daha önce hazırlamış olduğu Türkiye'nin 500 Büyük Hizmet İhracatçısı araştırmasında TÜ'nün, sektöründe 8, genel sıralamada ise 474'üncü olarak büyük bir başarıya imza attığını ifade etti.

TÜ'nün çevre dostu enerji üzerine akademik ve bilimsel çalışmalara da imza attığını dile getiren Tabakoğlu, şunları kaydetti:

"Mühendislik Fakültemizde Ar-Ge süreçleri devam eden güneş bacası sistemi ile temiz ve yenilenebilir enerji üzerine çalışmalar yürütüyoruz. Yenilenebilir enerjide söz sahibi olmak için çalışmaya devam edeceğiz. Sayın Emine Erdoğan hanımefendinin himayelerinde gerçekleşen Sıfır Atık Projesi'ne kısa sürede uyum sağlayarak 31 birimimiz Sıfır Atık sertifikası aldı.

3.3 milyon avroluk türünün en büyük projesi ile komşumuz Bulgaristan'ın iş birliğiyle Meriç Nehri'ni ve çevresini atıklardan ve kirlilikten arındırıyoruz. Sıfır Atık birimimiz, Çevre Sorunları Merkezimiz ve gönüllü atık avcıları ekibimizle çözüm önerileri üretiyor ve aldığımız kararları hayata geçirerek doğamızı gelecek nesillere taşıyoruz."

Üniversitesinin 5 bin uluslararası öğrenci ile gönüllü ticaret ataşeleri yetiştirdiğini belirten Tabakoğlu, TİM bünyesinde kurulacak bir okulla bu potansiyelin ülke ekonomisi için kazanca dönüşebileceğini aktardı.

Trakya Üniversitesi Rektörü Tabakoğlu TİM Sanayide Sürdürülebilirlik Bilim Komitesi üyeliğine seçildi

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