Trakya Üniversitesi Rektörü Tabakoğlu'ndan "salgınla mücadelede rehavete kapılmayalım" uyarısı:

EDİRNE (AA) - Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadelede aşının önemli bir silah olduğunu ancak tedbirlere sıkı sıkıya uyulmaya devam edilmesi gerektiğini söyledi.

Prof. Dr. Tabakoğlu, AA muhabirine, Türkiye'nin Kovid-19 salgınıyla topyekun bir mücadele sürdürdüğünü ifade etti.

Salgının yayılmasının önlenmesi ve sona ermesi için aşılamanın önemine değinerek, sırası geldiğinde herkese aşı olması tavsiyesinde bulunan Tabakoğlu, şunları kaydetti:

"Kirli bilgi çok var, özellikle sosyal medya üzerinden. Biz aşının geldiği gün hocalarımızla gidip aşımızı olduk. Bu tür salgınlarda aşıların koruyucu etkileri bilinen bir şey. Aşının bizi pek çok kötü sonuçtan koruyacağı çok açık. Aşı konusunda bir tereddüt yaşanmamalı. Herkese aşı olmasını tavsiye ediyorum. İnsanlar aşı olarak hem kendilerini hem sevdiklerini, yakınlarını koruyabilecekler."

- "Bu bilinçlenmeyi devam ettirmemiz gerekiyor"

Tabakoğlu, eski günlere dönmek için belli bir süreç gerektiğini belirtti.