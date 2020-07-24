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Trakya Üniversitesi "Study In Turkey Yök Sanal Fuarı"na katıldı

EDİRNE HABERLERİ  | 24.07.2020 12:02 | Son Güncelleme

Trakya Üniversitesi, Yükseköğretim Kurulunca (YÖK) uluslararası öğrencilerin Türkiye’deki üniversiteler ve yükseköğretim sistemi hakkında kapsamlı bilgilere ulaşmasını sağlamak amacıyla düzenlenen "Study in Turkey" online üniversite tercih fuarına katıldı.Trakya Üniversitesi, 20-22 Temmuz tarihleri arasında düzenlenen "Study In Turkey Yök Sanal Fuarı"nda dünyanın her yerinden uluslararası öğrenci adaylarıyla bir araya geldi.

Trakya Üniversitesi, Yükseköğretim Kurulunca (YÖK) uluslararası öğrencilerin Türkiye’deki üniversiteler ve yükseköğretim sistemi hakkında kapsamlı bilgilere ulaşmasını sağlamak amacıyla düzenlenen "Study in Turkey" online üniversite tercih fuarına katıldı.
Trakya Üniversitesi, 20-22 Temmuz tarihleri arasında düzenlenen "Study In Turkey Yök Sanal Fuarı"nda dünyanın her yerinden uluslararası öğrenci adaylarıyla bir araya geldi. YÖK tarafından düzenlenen ve www.virtualfair-yok.gov.tr adresi üzerinden gerçekleşen online fuarda, Trakya Üniversitesi ile birlikte Türkiye’den pek çok üniversite ve Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı, Yunus Emre Enstitüsü ve Ulusal Ajans gibi paydaş kuruluşlar stant açtı. Uluslararası üniversite öğrenci adaylarından gelen sorular, Trakya Üniversitesi Dış İlişkiler Uygulama ve Araştırma Merkezinin akademik ve idari personelleri tarafından yanıtlandı. Fuarda Trakya Üniversitesi standını ziyaret eden ve üniversite temsilcileriyle çevrimiçi olarak görüşme imkânı bulan öğrenciler, uluslararası öğrenci kabulü, öğrenim ücretleri, ulaşım, konaklama, burs olanakları, sağlık hizmetleri ve akademik programlar hakkında ayrıntılı bilgi edindiler. Fuar süresince geçekleştirilen interaktif sunumlarla tercih etmek istedikleri bölümler ve programlar hakkında da detaylı bilgi sahibi olan adaylar, üniversite ile ilgili iletişim, tanıtım videoları, canlı sunum etkinlikleri, resim galerisi vb. materyallere de Trakya Üniversitesi standı üzerinden ulaşabildi.
Konuyla ilgili açıklama yapan Trakya Üniversitesi Dış İlişkiler Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Murat Türkyılmaz, “Üniversitemizin katıldığı sanal fuar, üniversitemizde eğitim almak isteyen uluslararası öğrenciler tarafından yoğun ilgi ile karşılandı. Balkanlar öncelikli olmak üzere, yurt dışından gelen öğrenci sayısını her yıl istikrarlı bir şekilde artıran Trakya Üniversitesi, 2023 hedeflerine emin adımlarla ilerliyor. Dış İlişkiler Uygulama ve Araştırma Merkezi olarak üç gün boyunca uluslararası öğrenci adaylarından gelen her türlü soruya yanıtlar vererek, üniversitemizi en güzel şekilde temsil etmeye çalıştık. Yükseköğrenim çağındaki gençlerin sanal ortamda üniversiteler ile buluştuğu fuarın üniversitemiz ve ülkemizin tanıtımına büyük katkılar sunduğunu düşünüyorum. Türk yükseköğretiminin potansiyelini ve sahip olduğu imkânları yurt dışına açarak Türkiye’yi yükseköğretimde cazibe merkezi haline getirmeyi amaçlayan Yükseköğretim Kurumumuza teşekkür ediyorum. Trakya Üniversitesi, tüm imkânlarıyla uluslararası öğrencilerinin yanında olmaya devam edecek” dedi.

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