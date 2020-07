Trakya Üniversitesi Uzunköprü MYO, online mezuniyet töreni düzenledi

Trakya Üniversitesi bünyesinde Covid-19 pandemisi nedeniyle elektronik ortama taşınan etkinlik ve eğitimlere mezuniyetler de eklendi.

Uzunköprü Meslek Yüksekokulu (MYO) tarafından düzenlenen sanal mezuniyet töreninde öğrencilerin biraz buruk ama yine de gururlu oldukları yüzlerinden okundu. Her öğrencinin hayalini kurduğu, ailelerin de büyük gurur ve mutlulukla katıldığı mezuniyet törenlerini, pandemi nedeniyle fiziki ortamda gerçekleştiremeyen Trakya Üniversitesi, bu anlamlı günü dijital ortama taşıyarak öğrencilerin mezuniyet coşkusunu yaşamasını sağladı.

Muhasebe, Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı, İşletme Yönetimi, Maliye, Emlak ve Emlak Yönetimi, Yerel Yönetimler programlarından mezun olan öğrenciler mutluluklarını ifade ederken, Trakya Üniversitesi mezunları olarak ülkemiz için yeni değerler üretecek olmaktan dolayı gurur duyduklarını belirtti.

Bir ilki gerçekleştirerek mezuniyet törenini online platformda gerçekleştirdiklerini ifade eden Trakya Üniversitesi Uzunköprü MYO Müdürü Doç. Dr. İsmail Kılıç, buruk ama mutlu bir gün yaşadıklarını söyledi. Öğrencilerinin, iki yıllık zorlu sürecin ardından Balkanların en güçlü üniversitesi Trakya Üniversitesinden mezun olmanın haklı gururunu yaşadıklarını ifade eden Doç. Dr. İsmail Kılıç, “Sizin mutluluğunuz, başarınız ve çalışkanlığınız, ülkemizin refahını ve birlikteliğini artıracak en önemli yapı taşları olacak. Bundan sonra, meslek yaşamınızda sizlerden yüksek teknikle birlikte bilimsel ve ahlaki standartlar bekliyoruz. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün açtığı yolda, doğruluk, dürüstlük, çalışkanlık ve adalet duygusunu hiçbir zaman kaybetmeden ilerlemenizi diliyoruz. Unutmayın ki, içinde yaşadığımız çağ değişim çağıdır. Değişim çağı beraberinde belirsizliği artırarak hayatın birçok alanında karar vermeyi zorlaştırmaktadır. Her zorluğun arkasından bir kolaylığın bizi beklediğinin en güzel örneklerinden birini şu an yaşıyoruz” dedi.

Ailelerin, evlatlarının başarılarıyla gurur duyduklarını belirten Doç. Dr. İsmail Kılıç, “Onların üzerindeki emeğiniz ve hakkınız bu zorlu süreçte çok büyük. İnşallah evlatlarınız da almaya hak kazandıkları bu diploma ile bir nebze de olsa emeğinizin karşılığını verebilmişlerdir. Biliyorum ki, onların mutluluğu sizlerin mutluluğudur. Biz Trakya Üniversitesi ailesi olarak bu mutluluğunuzu en derin duygularımızla paylaşıyoruz, onlarla gurur duyuyoruz ve sizler gibi iftihar ediyoruz” dedi.

Öğrencilere mezuniyet sonrası da Trakya Üniversitesi ailesinin bir ferdi olarak her zaman destek vermeye hazır olduklarını ifade eden Doç. Dr. Kılıç, Uzunköprü MYO akademisyen ve çalışanlarına da teşekkür ederek konuşmasını sonlandırdı.

Doç. Dr. İsmail Kılıç’ın konuşmasının ardından meslek andının okunmasıyla tören son buldu.