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Trakya Üniversitesi ve SAYRED’den “Sanat Eve Sığar” uluslararası karma sanal sergisi

EDİRNE HABERLERİ  | 28.05.2020 12:29 | Son Güncelleme

Trakya Üniversitesi öğretim elemanları ve Sanatın Yedi Rengi Derneği (SAYRED) üyeleri ile ulusal ve uluslararası farklı sanatçıların eserlerinin bir araya getirildiği “Sanat Eve Sığar” adlı uluslararası karma sergi, sanal ortamda açıldı.Küratörlüğünü Trakya Üniversitesinden Dr.

Trakya Üniversitesi ve SAYRED’den “Sanat Eve Sığar” uluslararası karma sanal sergisi

Trakya Üniversitesi öğretim elemanları ve Sanatın Yedi Rengi Derneği (SAYRED) üyeleri ile ulusal ve uluslararası farklı sanatçıların eserlerinin bir araya getirildiği “Sanat Eve Sığar” adlı uluslararası karma sergi, sanal ortamda açıldı.
Küratörlüğünü Trakya Üniversitesinden Dr. Öğretim Üyesi Ersan Sarıkahya’nın, grup koordinatörlüğünü ise Ressam Müberra Bülbül’ün üstlendiği “Sanat Eve Sığar” adlı uluslararası karma sergi, https://youtu.be/i1ymxSZCD5A adresinde izleyicilerin beğenisine sunuldu. Covid-19 ile mücadele sürecinde “Evde Kal, Hayatta Kal, Sanatla Kal” mesajı ile “Evde Kal” çağrısına destek olmayı amaçlayan sergi, Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü ve SAYRED işbirliğiyle hazırlandı. Sergiye 30 Mayıs tarihine kadar https://youtu.be/i1ymxSZCD5A linkinden ulaşılabiliyor.

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