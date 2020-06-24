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Trakya Üniversitesi, YKS’nin yapılacağı binalarda dezenfeksiyon işlemi yaptı

EDİRNE HABERLERİ  | 24.06.2020 21:55 | Son Güncelleme

Milyonlarca öğrenci ve ailenin heyecanla beklediği, 27-28 Haziran 2020 tarihlerinde gerçekleştirilecek Yükseköğretim Kurumları Sınavı’na (YKS) sayılı günler kala, sınav heyecanının yaşanacağı önemli merkezlerden biri olan Trakya Üniversitesi ile birlikte sınavın gerçekleştirileceği farklı binalardaki hazırlıklar tüm hızıyla devam ediyor.Bu yıl 2 milyon 437 bin 119 adayın başvuru yaptığı sınav öncesinde Trakya Üniversitesi, öğrencilerin sınavlarını sağlıklı ve güvenli bir şekilde geçirmeleri için alınması gereken önlemleri hayata geçiriyor.

Milyonlarca öğrenci ve ailenin heyecanla beklediği, 27-28 Haziran 2020 tarihlerinde gerçekleştirilecek Yükseköğretim Kurumları Sınavı’na (YKS) sayılı günler kala, sınav heyecanının yaşanacağı önemli merkezlerden biri olan Trakya Üniversitesi ile birlikte sınavın gerçekleştirileceği farklı binalardaki hazırlıklar tüm hızıyla devam ediyor.
Bu yıl 2 milyon 437 bin 119 adayın başvuru yaptığı sınav öncesinde Trakya Üniversitesi, öğrencilerin sınavlarını sağlıklı ve güvenli bir şekilde geçirmeleri için alınması gereken önlemleri hayata geçiriyor. YKS öncesi yapılan değerlendirme ve koordinasyon toplantılarının en yoğun gündemi, koronavirüs ile mücadele çalışmaları kapsamında temizlik ve hijyen konuları olmuştu. Korona virüsün ülkemizde görüldüğü ilk günden itibaren, kent genelinde salgına karşı etkin bir mücadele yürüten Trakya Üniversitesi, yaklaşan sınav öncesinde, öğrenciler için sağlıklı bir ortam oluşturmak amacıyla sınava girilecek tüm binalarda dezenfeksiyon çalışmaları başlattı.
Yükseköğretim Kurumları Sınavı öncesi, sınav oturumlarının yapılacağı tüm binalar, ÖSYM’nin önerileri doğrultusunda, Trakya Üniversitesi Çevre ve Ziraat ekipleri tarafından dezenfekte edildi. Trakya Üniversitesine ait laboratuvarlarda üretilen hijyen ve dezenfeksiyon ürünleri de kullanılarak gerçekleştirilen temizlik çalışmaları ile öğrenciler için sağlıklı bir sınav ortamı oluşturuldu. Ekipler, okullarda, bina giriş kapılarını, sınıf kapı kollarını, masa ve sıralar ile okul tuvaletlerini steril ve hijyenik hale getirerek, çalışmaları tamamlanan sınıfların kapılarını sınav günü tekrar açılmak üzere kapattı.
Çalışmalarla sınav yapılacak okullarda insan sağlığını tehdit edebilecek olumsuzlukların engellenmesi hedefleniyor. Trakya Üniversitesi Balkan Yerleşkesi’nde başlayan dezenfeksiyon ve hijyen uygulamaları, sınavın gerçekleşeceği güne kadar, Trakya Üniversitesi ve Milli Eğitim’e bağlı diğer tüm binalarda da devam edecek.

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