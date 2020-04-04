YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Edirne
  4. Trakya Üniversitesi yönetimi toplantılarını dijital ortama taşıdı

Trakya Üniversitesi yönetimi toplantılarını dijital ortama taşıdı

EDİRNE HABERLERİ  | 04.04.2020 18:37 | Son Güncelleme

Trakya Üniversitesi, Covid-19 virüsü tedbirleri kapsamında, yönetsel çalışmalarını dijital ortamda sürdürüyor.Üniversite yönetimi, periyodik aralıklarla gerçekleştirdiği Yönetim Kurulu ve Senato toplantılarının sonuncusunu dijital ortamda gerçekleştirdi.Telekonferans sistemi aracılığıyla Rektör Prof.

Trakya Üniversitesi, Covid-19 virüsü tedbirleri kapsamında, yönetsel çalışmalarını dijital ortamda sürdürüyor.
Üniversite yönetimi, periyodik aralıklarla gerçekleştirdiği Yönetim Kurulu ve Senato toplantılarının sonuncusunu dijital ortamda gerçekleştirdi.

Telekonferans sistemi aracılığıyla Rektör Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu başkanlığında toplanan Yönetim Kurulu ve Senato üyeleri tüm gündem maddelerini görüşerek karara bağladı. Toplantılar sırasında ayrıca, Covid-19 ile mücadele kapsamında Trakya Üniversitesi tarafından hayata geçirilen çalışmalar da değerlendirildi.

Yönetim Kurulu ve Senato üyelerine sosyal izolasyon konusunda tavsiyelerde bulunan Rektör Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, alınan tedbirler kapsamında toplantıları video konferans yoluyla gerçekleştirmeye devam edeceklerini belirtti.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Peru'da ilginç karar! Farklı erkeklerde farklı günlerde dışarı çıkabilecekler Peru'da ilginç karar! Farklı erkeklerde farklı günlerde dışarı çıkabilecekler
Selimiye Camisi'nde hareketli dakikalar! Polis müdahale ettiSelimiye Camisi'nde hareketli dakikalar! Polis müdahale etti
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Doğuş Grubu'ndan Milli Dayanışma Kampanyası'na 15 milyon TL destek

Doğuş Grubu'ndan Milli Dayanışma Kampanyası'na 15 milyon TL destek

Vatanperver Gençlik Teşkilatı’ndan sağlık çalışanlarına destek

Vatanperver Gençlik Teşkilatı’ndan sağlık çalışanlarına destek

Tokat'ta ambulans devrildi: 4 yaralı

Tokat'ta ambulans devrildi: 4 yaralı

Yasağa rağmen sahile yürüyüşe çıkan kadın: “Evde canım sıkılıyor, bizi nereye kadar tutacaklar”

Yasağa rağmen sahile yürüyüşe çıkan kadın: “Evde canım sıkılıyor, bizi nereye kadar tutacaklar”

Jandarma 25 aranan şahsı yakaladı

Jandarma 25 aranan şahsı yakaladı

Şanlıurfa’da gıda denetiminde ek tedbirler alındı

Şanlıurfa’da gıda denetiminde ek tedbirler alındı

Edirne Namaz Vakitleri 4 Nisan Cumartesi

İmsak
05:15
Sabah
06:45
Öğle
13:22
İkindi
16:58
Akşam
19:49
Yatsı
21:13

Edirne Nöbetçi Eczaneler 4 Nisan Cumartesi

Eray Eczanesi
Merkez
Kutlutaş Eczanesi
Merkez
Sağlık Eczanesi
Enez
Derman Eczanesi
Havsa
Çınar Eczanesi
Ipsala
Meriç Eczanesi
Kesan
Sevil Eczanesi
Lalapasa
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Keşan’da sosyal mesafe uyarı ve ikaz ekibi oluşturuldu

Keşan’da sosyal mesafe uyarı ve ikaz ekibi oluşturuldu

Yaşlılar yağmura ve uyarılara rağmen caddelerde

Yaşlılar yağmura ve uyarılara rağmen caddelerde

Yunanistan "umudu kör etmeye" çalışıyor

Yunanistan "umudu kör etmeye" çalışıyor

Yunanistan sığınmacıların umuduna "ateş" ediyor

Yunanistan sığınmacıların umuduna "ateş" ediyor

Edirne Valiliğinden CHP'li Gaytancıoğlu'nun sığınmacılara yönelik açıklamasına yanıt:

Edirne Valiliğinden CHP'li Gaytancıoğlu'nun sığınmacılara yönelik açıklamasına yanıt:

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.