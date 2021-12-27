Trakya Üniversitesinde "3 Üniversite 3 Ülke Beraber Uluslararası Öğrenci Sergisi"

EDİRNE (AA) - Trakya Üniversitesinde Kuzey Makedonya ve Sırbistan'dan üniversite öğrencilerinin çalışmalarının da yer aldığı "3 Üniversite 3 Ülke Beraber Uluslararası Öğrenci Sergisi" açıldı.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Kuzey Makedonya Uluslararası Balkan Üniversitesi ve Sırbistan Uluslararası Novi Pazar Üniversitesi öğrencilerinin çalışmalarının da yer aldığı, "3 Üniversite 3 Ülke Beraber Uluslararası Öğrenci Sergisi" Güzel Sanatlar Fakültesi'nde sanatseverlerle buluştu.

Baskı resim, desen, fotoğraf, grafik tasarım ve resim çalışmalarından 60 eserin yer aldığı serginin açılışında konuşan Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Melihat Tüzün, sergide her üniversiteden 20 öğrencinin çalışmasına yer verildiğini belirtti.

Serginin, öğrencilerin etkileşimi ve ülkeler arasındaki ilişkilerin güçlendirilmesi adına önemli ve anlamlı olduğunu ifade eden Tüzün, "Üniversitemiz ev sahipliğinde ilki gerçekleştirilen sergiyi, buranın ardından Kuzey Makedonya ve Sırbistan'a da taşıyacağız." ifadelerini kullandı.

Uluslararası Balkan Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Dzemil Betkovic de etkinliğe katıldıkları için mutlu olduklarını, projenin esas amacının üç ülke ve üç üniversite arasındaki bağları kültürel ve sanatsal etkinliklerle kuvvetlendirmek olduğunu belirtti.

Uluslararası Novi Pazar Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Fehim Huskovic de Sancak bölgesi ile Türkiye arasındaki bağı korumak ve geliştirmenin en önemli amaçları olduğunu, üç üniversitenin organizasyonuyla hazırlanan serginin küçük bir başlangıç olduğunu ifade etti.

Trakya Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Ahmet Hamdi Zafer de çok değerli sanatçılar ve öğrencilerle örnek bir etkinlikte bir araya geldiklerini, bu tür etkinliklerle ülkeler arasındaki ilişkilerin ortak tarih, kültür ve kardeşlik temelinde daha da geliştiğini belirtti.

Konuşmalarının ardından sergi davetlilerce gezildi.

Sergi, 13 Ocak'a kadar ziyaret edilebilecek.

