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Trakya Üniversitesinde 84 ülkeden öğrenci eğitim görüyor

04.10.2022 14:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TÜ Rektörü Prof. Dr. Tabakoğlu: - "Özellikle Balkanlardan en çok öğrencinin tercih ettiği üniversite Trakya Üniversitesi"

EDİRNE (AA) - Trakya Üniversitesi (TÜ) Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, TÜ'de 84 ülkeden öğrencinin eğitim gördüğünü belirtti.

TÜ Sağlık, Kültür ve Daire Başkanlığınca "Topluluklar Buluşuyor" etkinliği düzenlendi.

Topluluk stantlarını ziyaret ederek, öğrencilerden bilgi alan Tabakoğlu, Geleneksel Okçuluk Topluluğu standında ok attı.

Rektör Tabakoğlu, etkinlikte gazetecilere yaptığı açıklamada, TÜ'nün salgının ardından 42 bin öğrencisiyle yüz yüze eğitime başladığını söyledi.

Üniversitede 5 binden fazla uluslararası öğrencinin eğitim gördüğünü belirten Tabakoğlu, "Tam bir şenlik havası var kampüsümüzde. 100'ün üzerinde üniversite kulübü burada kendilerini tanıtıyorlar ve kulüplerine katılan öğrencilerin kayıtlarını yapıyorlar." dedi.

Tabakoğlu öğrencilerin heyecanı ve sevincini paylaştıklarını ifade etti.

TÜ'nün dünyanın pek çok ülkesindeki öğrenciler tarafından tercih edildiğini vurgulayan Tabakoğlu, "Yurdun dört bir yanından ve 84 farklı ülkeden öğrencimize hizmet veriyoruz. Özellikle Balkanlardan en çok öğrencinin tercih ettiği üniversite Trakya Üniversitesi. Gençlerimize güvendiğimiz için geleceğe umutla bakıyoruz." diye konuştu.

Etkinliğe Sağlık Müdürü Mustafa İshak Yıldırım, İl Göç İdaresi Müdürü Musa Aşılıoğlu, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

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Trakya Üniversitesi Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu

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