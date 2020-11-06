Trakya Üniversitesinde AGROPARK kurulması planlanıyor

EDİRNE (AA) - Trakya Üniversitesi (TÜ) Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, bölge ve ülke tarımına katkıda bulunmak amacıyla üniversite bünyesinde AGROPARK projesini hayata geçirmeyi hedeflediklerini belirtti.

TÜ'den yapılan açıklamaya göre, Rektör Tabakoğlu, TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu Başkanı ve AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal'ı ziyaret etti.

Görüşmede, bölgedeki tarımsal gelişmeler, tarıma yönelik Ar-Ge ve inovasyon faaliyetleriyle tarımsal istihdamın geleceğine yönelik önerileri ve projeler ele alındı.

Tabakoğlu, Edirne'nin verimli tarım arazilerine sahip olduğunu, bölgenin doğru proje ve modern tarım yöntemleriyle büyük bir nüfusa yetecek potansiyel taşıdığını belirtti.

AGROPARK başta olmak üzere pek çok projeyi hayata geçirmek istediklerini bildiren Tabakoğlu, Edirne'nin tarımsal üretim ve istihdamının daha yüksek seviyelere çıkarılabileceğini ifade etti.

Bölgenin en köklü eğitim kurumlarından biri olarak tarım potansiyelinin artırılmasına destek vermeyi hedeflediklerini vurgulayan Tabakoğlu, şunları kaydetti: