Trakya Üniversitesinde ampute depremzedeye protez bacaklar yapıldı

Bir bacağı ampute edilmiş olarak Elbistan'da yaşayan Vilhel Yıldırım (56), depremde enkaz altında kalarak sağlam olan bacağından yaralandı.

İstanbul'daki Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde bir süre tedavi gören Yıldırım'ın yaralı bacağı kesildi.

TÜ'de okuyan bir öğrencinin bilgilendirmesiyle durumdan haberi olan Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. İrfan Coşkun ve ekibi, afetzedenin yürümesini kolaylaştırmak amacıyla kolları sıvadı.

Üniversite tarafından Edirne'de misafir edilen depremzedeye okulun ortopedik ve protez laboratuvarında öğrencilerin de desteğiyle protez bacaklar yapıldı.

"DESTEK ALMADAN YÜRÜMEYE BAŞLADI"

TÜ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Ortopedik Protez ve Ortez Programı Öğretim Görevlisi Hayati Kaya, gazetecilere yaptığı açıklamada, depremler nedeniyle çok sayıda insanın uzuvlarını kaybettiğini söyledi.

Kahramanmaraşlı bir öğrencisinin irtibatıyla Yıldırım'a ulaştıklarını belirten Kaya, "Bu süreç 2 ay sürdü. Yıldırım'ın yarasının iyileşmesi ve doktorlarından 'protez yapılabilir' olurunu aldıktan sonra hastamızı buraya getirdik. Protez uygulamamızı yaptık, yürüyor ve çok çok iyi gidiyor. Muhtemelen 2 aya kalmaz tek bir koltuk değneğiyle mobilize olur. Şu an tedbir amaçlı iki taraflı koltuk değneği veriyoruz, daha dengeyi sağlaması ve alışma sürecini tamamlaması için. Protezleri uyguladığımız gibi bağımsız, destek almadan yürümeye başladı. İnşallah daha iyi olacak." dedi.

SOL BACAĞININ ARDINDAN SAĞ BACAĞI DA AMPUTE EDİLMİŞTİ

Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Kurtaran da Yıldırım'ın 2 yıl önce diyabet hastalığı nedeniyle sol bacağının ampute edildiği ve protez kullandığı bilgisini verdi.

Depremde enkaz altında kalması nedeniyle Yıldırım'ın sağ bacağını da kaybettiğini dile getiren Kurtaran, "Bize yapılan müracaattan sonra protezin ölçüsünü aldık. Burada bir firmamız da sağ olsun protez malzemelerinde sponsor oldu. Protez öğrencilerimizle birlikte protezin ölçüsünü alarak hastaya uygun şekilde üretimini yaptık ve bugün ayağa kaldırdık. Hastamızın ilk yürüyüşleri kayıt altına alınmış oldu." diye konuştu.

Yıldırım da protez bacaklarına kavuşmanın mutluluğunu yaşadığını anlattı.

Depremde birçok yakınını da kaybettiğini aktaran Yıldırım, "Depremde çok kötü şeyler yaşadık. Kaçalım derken sağlam olan bacağımız da yaralandı, zede aldı. Hastalığım nedeniyle bir bacağım da yoktu. Buraya müracaat ettik, Allah razı olsun hocalarımdan iki bacağıma da protez yaptılar. Önceden tek ayakla zorlanıyordum. Şimdi çok iyiyim iki ayağımla. Tek ayakla koltuk değnekleriyle yürüyordum, biraz alışınca onları da bırakacağım inşallah." ifadelerini kullandı.

