YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Edirne
  4. Trakya Üniversitesinde "Eğitimde Dijital Dönüşüm" etkinliği düzenlendi

Trakya Üniversitesinde "Eğitimde Dijital Dönüşüm" etkinliği düzenlendi

22.03.2022 12:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Trakya Üniversitesi UNESCO Kaliteli Eğitim ve Dijital Dönüşüm Kürsü Başkanı Dr. Demiröz: - "Eğitimde dijital dönüşüm aslında bir zorunluluk artık. Dijital dönüşmek zorundayız. Farklı öğrenme yöntemleri, farklı eğitim yöntemleriyle birlikte ölçme ve değerlendirme araçlarını kullanmak zorundayız"

EDİRNE (AA) - Trakya Üniversitesi (TÜ) UNESCO Kaliteli Eğitim ve Dijital Dönüşüm Kürsü Başkanı Dr. Erdem Demiröz, eğitimde dijital dönüşümün kaçınılmaz bir zorunluluk olduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi 2022 Kamu Personeli Eğitim Atılım Yılı kapsamında TÜ Dijital Dönüşüm Topluluğunca "Eğitimde Dijital Dönüşüm" etkinliği düzenlendi.

Balkan Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen etkinlikte konuşan Dr. Demiröz, eğitimin kalitesini artırmak için öğrencilerin ilgi alanı, beklenti ve yeteneklerine uygun yöntemlerin uygulanması gerektiğini ifade etti.

Dijital dönüşümle zamandan ve mekandan bağımsız öğrenme deneyimleri tasarlanabileceğini belirten Demiröz, teknoloji destekli eğitim uygulamalarının önemine değindi.

Demiröz, şunları kaydetti:

"Eğitimde dijital dönüşüm aslında bir zorunluluk artık. Dijital dönüşmek zorundayız. Farklı öğrenme yöntemleri, farklı eğitim yöntemleriyle birlikte ölçme ve değerlendirme araçlarını kullanmak zorundayız. Eğitimde dijital dönüşüm sadece teknolojik altyapıyı güçlendirmekle yapılabilecek bir şey değil. Bu bir süreç. Donanım, yazılı ve içerik geliştirme süreci var. Bunun yanında hizmet içi eğitim boyutu var. Öğrencilerin eğitilmesi ve öğretmenlerin eğitilmesi."

Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu da üniversite olarak dijital dönüşüme önem verdiklerini ve çalışmaları desteklediklerini söyledi.

Edirne Valiliği Rumeli'nin Sesi Etnik Müzik Orkestrası'nın gösterisiyle sona eren etkinliğe, Edirne Milli Eğitim Müdürü Önder Arpacı, akademisyen, öğretmen ve öğrenciler katıldı.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Sağlıklı uyku için "uyku hijyeni" uyarısıSağlıklı uyku için "uyku hijyeni" uyarısı
Buca Cezaevinin yıkım işini iki eski hükümlüsü yapıyorBuca Cezaevinin yıkım işini iki eski hükümlüsü yapıyor
Konya'da bir mahallenin 500 metre yakınında iki obruk birden oluştuKonya'da bir mahallenin 500 metre yakınında iki obruk birden oluştu

Edirne Namaz Vakitleri 22 Mart Salı

İmsak
05:41
Sabah
07:07
Öğle
13:26
İkindi
16:51
Akşam
19:34
Yatsı
20:55
Edirne ECZANELER
Edirne ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Paylaşımı olay yarattı! İç çamaşırı giymeyince...

Paylaşımı olay yarattı! İç çamaşırı giymeyince...

Hayalinizdeki tatil gerçeğe dönüşsün!

Hayalinizdeki tatil gerçeğe dönüşsün!

İyi ki almışım diyeceğiniz zekice tasarlanmış araba ürünleri

İyi ki almışım diyeceğiniz zekice tasarlanmış araba ürünleri

Marmaris tatilinizi güzelleştirecek 5 detay!

Marmaris tatilinizi güzelleştirecek 5 detay!

Kanser ve şeker hastalığına karşı etkili... Ödem atar, kabızlığı giderir!

Kanser ve şeker hastalığına karşı etkili... Ödem atar, kabızlığı giderir!

Bütçeye uygun ve yüksek performanslı tablet arayanlara...

Bütçeye uygun ve yüksek performanslı tablet arayanlara...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.