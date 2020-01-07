Trakya Üniversitesi’nde “Fuat Sezgin üzerine iki konferans” etkinliği

Trakya Üniversitesi Genel Sekreteri ve İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Cevdet Kılıç, Felsefe ve Bilim Topluluğu öncülüğünde gerçekleşen “Fuat Sezgin Üzerine İki Konferans” isimli etkinlikte, İslam medeniyeti üzerine yaptığı araştırmalarla İslam bilim tarihine geçen Prof. Dr. Fuat Sezgin’in çalışmalarını anlattı.

Üniversite bünyesinde birçok faaliyete imza atan, ulusal ve uluslararası anlamda alanında uzman isimlerle konferanslar düzenleyen Felsefe ve Bilim Topluluğu, “Fuat Sezgin Üzerine İki Konferans” isimli bir etkinlik düzenledi. Trakya Üniversitesi Genel Sekreteri ve İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Cevdet Kılıç’ın moderatörlüğünü üstlendiği konferansta, İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi Felsefe Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Tahsin Görgün ve İstanbul Üniversitesi Felsefe Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Cüneyt Kaya konuşmacı olarak yer aldı.

Prof. Dr. Tahsin Görgün’ün konuşması ile başlayan konferansta Görgün, “Avrupa Merkezcilik ve Pozitivist İndirgemecilik” konusunda son derece hassas olunması gerektiğini belirtti. Bilim ile hakikat arasındaki ayrıma dikkat çeken Görgün, “Bilim günün ihtiyaçları ve problemleri doğrultusunda çözüm üretir. Dönemler, ihtiyaçlar ve problemler değiştikçe, bilim de değişmeye mecburdur” dedi.

Avrupa merkezli bilim anlayışının dünya üzerinde bulunan çeşitli bilim anlayışlarını ve çeşitli medeniyetleri tek bir potaya indirgediğine ve tüm bunların Avrupa merkezli bir kalıba sokulma çabasında bulunulduğuna dikkat çeken Görgün, bu iki ayrıntıya karşı hassas olunması gerektiğini vurguladı. Dünya bilim tarihine bakıldığında Avrupa merkezli bilim anlayışını aşan bir süreçle karşı karşıya kalındığını ve Prof. Dr. Fuat Sezgin’in, Avrupa Merkezci ve Oryantalist çalışmaları indirgeyici bir şekilde ele aldığına dikkat çeken Prof. Dr. Tahsin Görgün, Fuat Sezgin’in çalışmalarının, araştırmacıları bu iki faktöre karşı zinde tuttuğunu belirtti.

Prof. Dr. Cüneyt Kaya ise, Fuat Sezgin’in çalışmalarının ve durduğu yerin önemine değinerek, Sezgin’in çalışmalarının çoğunun Almanca olması nedeniyle tamamının çevrilmediğini, bu nedenle Fuat Sezgin’in yeteri kadar anlaşılamadığını söyledi. Fuat Sezgin’in astronomi, astroloji, botanik, fen, metin analizleri, tarih gibi birçok disipline yönelik çalışmalar yürüttüğünü ve disiplinlere bütüncül olarak yaklaştığını da ifade eden Kaya, Fuat Sezgin’in çalışmalarının ne derece önemli olduğuna dikkat çekti.

Konferans, Prof. Dr. Cevdet Kılıç’ın, Trakya Üniversitesi’nin Prof. Dr. Fuat Sezgin üzerine yürüttüğü çalışmalar ve Sezgin’in bilim tarihindeki önemi ile ilgili bilgi vermesiyle sonlandı. Konferansta ayrıca bilim tarihinden medeniyet tarihine kadar birçok tartışma yürütüldü.

