Trakya Üniversitesi’nde ilk online doçentlik sınavı düzenlendi

Trakya Üniversitesi, Covid-19 salgını sonrası eğitimde hız kazanan dijitalleşme süreciyle birlikte farklı uygulamalarını elektronik ortama taşımaya devam ediyor.

Trakya Üniversitesi Doçentlik E-Sözlü Sınavı Uygulama Usul ve Esasları Yönergesi çerçevesinde gerçekleştirilen ilk online sınavda, İlahiyat Fakültesi Dekan Yardımcısı ve Hadis Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Abdullah Taha İmamoğlu, doçentlik sözlü sınavını başarıyla tamamladı.

Yükseköğretim Kurulunun (YÖK) sınavların elektronik ortama taşınma kararı doğrultusunda hazırlanan Yönerge’de belirtilen usul ve esaslara uygun olarak Trakya Üniversitesi’nde gerçekleştirilen ilk doçentlik e-sözlü sınavına Doç. Dr. Abdullah Taha İmamoğlu katıldı.

Trakya Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi (TUZEM) ile Bilgi İşlem Daire Başkanlığının destekleriyle “Microsoft Teams” uygulaması üzerinden sorunsuz bir şekilde gerçekleştirilen sınavdan bir gün öncesinde jüri üyeleri Sınav Koordinatörü Prof. Dr. Cevdet Kılıç tarafından bilgilendirildi ve örnek bir uygulama yapıldı. Ertesi gün Prof. Dr. Cevdet Kılıç’ın başlattığı sınav neticesinde Doç. Dr. Abdullah Taha İmamoğlu başarılı ilan edildi.

Jüri üyelerinin memnuniyetlerini ifade ettiği online sınav, şeffaflık ve denetlenebilirlik ilkesine uygun olarak kayıt altına alındı.

