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Trakya Üniversitesinde "kalite" seferberliği başlatıldı

EDİRNE HABERLERİ  | 23.11.2020 11:35 | Son Güncelleme

Rektör Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu: - "Girişimci ve yenilikçi üniversite endeksi sıralamasında ilk 50'de yer alma ve dünya üniversiteleri içerisinde ilk 500'e girme gibi önemli hedefler belirledik"

EDİRNE (AA) - Trakya Üniversitesi (TÜ) Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, girişimci ve yenilikçi üniversite endeksi sıralamasında ilk 50'de yer alma ve dünya üniversiteleri içerisinde ilk 500'e girme gibi hedefler belirlediklerini bildirdi.

Tabakoğlu, on-line düzenlenen "Yükseköğretimde Eğitim-Öğretim ve Akreditasyon Süreci" başlıklı toplantıda, kalite serüveninde önemli adımlar attıklarını ve büyük başarılar yakalama yolunda emin adımlarla ilerlediklerini söyledi.

Üniversite bünyesindeki birimlere 4 yıllık dönemi kapsayan stratejik plan ve hedefleri aktarmaya devam ettiklerini belirten Tabakoğlu, "Kalite konusunun kurumlar açısından önemli bir kazanım olduğu inancıyla tüm birimlerin iyileşme ve değerlendirme süreçlerine en iyi şekilde hazırlanması gerektiğini düşünüyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Hedef belirleme, belirlenen hedefleri paylaşma ve motivasyon toplantılarıyla Trakya Üniversitesi'ni daha ileriye ve en iyiye taşımayı amaçladıklarını anlatan Tabakoğlu, "Üniversitenin ulusal ve uluslararası başarısını artırma, eğitim öğretimin kalitesini yükseltme, bilimsel çalışma ve projeleri artırma, girişimci ve yenilikçi üniversite endeksi sıralamasında ilk 50’de yer alma ve dünya üniversiteleri içerisinde ilk 500’e girme gibi önemli hedefler belirledik." diye konuştu.

Tabakoğlu, 4 yıl sonunda tüm birimleriyle akredite olmuş ve kalite süreçlerini başarıyla tamamlamış bir üniversite olmak istediklerini dile getirdi.

Toplantıya, TÜ Rektör Yardımcısı Prof. Ahmet Hamdi Zafer, TÜ Genel Sekreteri Prof. Dr. Cevdet Kılıç, TÜ Kalite ve Strateji Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkez Müdürü Prof. Dr. Mahmut Güler, TÜ Eğitim Fakültesi Dekanı ve Kalite Komisyonu Üyesi Prof. Dr. Sevinç Maden katıldı.

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