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  4. Trakya Üniversitesinde milli ödeme yöntemi “Troy” konuşuldu

Trakya Üniversitesinde milli ödeme yöntemi “Troy” konuşuldu

EDİRNE HABERLERİ  | 09.01.2020 11:45 | Son Güncelleme

Trakya Üniversitesinde düzenlenen konferansta Türkiye’nin yerli ve milli ödeme yöntemi olan TROY ele alındı.Trakya Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu ve Edirne Ticaret ve Sanayi Odası (ETSO) işbirliği ile Trakya Üniversitesi Balkan Kongre Merkezi’nde düzenlenen konferansta TROY Temsilcisi Kayhan Akyıldız, katılımcılara TROY hakkında bilgi verdi.

Trakya Üniversitesinde milli ödeme yöntemi “Troy” konuşuldu

Trakya Üniversitesinde düzenlenen konferansta Türkiye’nin yerli ve milli ödeme yöntemi olan TROY ele alındı.
Trakya Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu ve Edirne Ticaret ve Sanayi Odası (ETSO) işbirliği ile Trakya Üniversitesi Balkan Kongre Merkezi’nde düzenlenen konferansta TROY Temsilcisi Kayhan Akyıldız, katılımcılara TROY hakkında bilgi verdi. Konferansa Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Sadi Uzunoğlu, Havsa Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Ayhan Aytaç, Edirne Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Recep Zıpkınkurt, Trakya Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi Müdürü Prof. Dr. Ahmet Atakişi, Trakya Teknopark Genel Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Özgür Özdemir, Genel Sekreter Yardımcısı Ahmet Sezgin, akademisyenler ve öğrenciler katıldı. Konferansın açılışında konuşan Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, “Sadi Uzunoğlu hocam, güncel bir konu ile bizi buraya toplayarak yine çok güzel bir etkinliğe imza atıyor. Türkiye’nin yeni ödeme sistemi TROY hakkında bilgi edinme fırsatı bulacağız. Programda emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi.
Rektör Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu’nun ardından kürsüye gelen Kayhan Akyıldız, mensubu olduğu Bankalararası Kart Merkezi (BKM) hakkında bilgi vererek, TROY’un Türkiye’nin ilk ve tek yerli ödeme sistemi olduğunu belirtti. TROY’un ortaya çıkma sürecinden bahseden Akyıldız, şu ifadelere yer verdi:
“Biz TROY’u çıkarmadan önce bu alanda sadece iki firma vardı. TROY olarak 2017 yılından bu yana bu alanda yer alıyoruz. TROY, katma değerini bu ülkeye kazandırıyor. Ülke ekonomisine katkı sağlıyor. TROY’un anlamı ise ‘Türkiye’nin Ödeme Yöntemi’. TROY olarak bankacılıkta kullanılan tüm özelliklere sahibiz. TROY, Türkiye’de 2.4 milyon pos cihazı, 50 bin ATM ve 45 bin e-ticaret sitesinde geçerli. Aynı şekilde 190 ülkede 2 milyon ATM’de geçerli.”

“Her dört karttan biri Troy olarak basılıyor”
Akyıldız, “TROY, 2,5 yılda 9,3 milyon kart sayısına ulaşarak büyük bir başarı yakaladı. Yani her dört karttan biri TROY olarak basıldı. TROY olarak yerliliğin gücüne inanıyoruz. Önemli bir amacımız da teknolojiyi en etkili şekilde kullanmak. Telefonları, tabletleri pos cihazı olarak kullanabilmek için çalışma yapıyoruz. Aynı şekilde giyilebilir teknolojik aletleri de kart yerine kullanabilmek için çalışmalar yapıyoruz. TROY kesinlikle güvenli bir sistemle çalışıyor. Gerekli tüm testleri başarı ile geçtik. En az rakipleri kadar güvenli bir ödeme yöntemi. Türkiye’de 55 milyon temassız işlem yapılıyor. Yani her 10 işlemden biri temassız gerçekleştiriliyor. Türkiye’de 180 milyar liralık bir e-ticaret söz konusu” dedi.
Kayhan Ayhan’ın verdiği konferansın ardından panelist olarak Ebru Güven ve Vedat Güven’in katıldığı “Sanal Paralar- Bitcoin” isimli panele geçildi.

Trakya Üniversitesinde milli ödeme yöntemi “Troy” konuşuldu

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