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Trakya Üniversitesinden öğrencilerine psikolojik destek

EDİRNE HABERLERİ  | 28.08.2020 13:53 | Son Güncelleme

Covid-19 sürecinde, eğitim ve öğretim süreçlerinin kesintiye uğramadan sağlıklı bir şekilde yürütülebilmesi için önemli işlere imza atan Trakya Üniversitesi, öğrencilerine desteğini sürdürüyor.Öğrencilerin kişisel gelişimini destekleyen, akademik, sosyal ve kişisel sorunlarını çözmelerine yardımcı olan Trakya Üniversitesi, psikososyal destek hizmetleri kapsamında öğrencilerine online psikolojik mentörlük ve danışmanlık hizmeti verecek.Tüm dünyayı ve ülkemizi etkileyen Covid-19 salgınının oluşturduğu stresle başa çıkamadığını düşünen öğrenciler, Trakya Üniversitesi Edirne Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu tarafından hayata geçirilen çevrimiçi psikolojik destek uygulamasıyla, ücretsiz danışmanlık hizmeti alabilecek.

Trakya Üniversitesinden öğrencilerine psikolojik destek

Covid-19 sürecinde, eğitim ve öğretim süreçlerinin kesintiye uğramadan sağlıklı bir şekilde yürütülebilmesi için önemli işlere imza atan Trakya Üniversitesi, öğrencilerine desteğini sürdürüyor.
Öğrencilerin kişisel gelişimini destekleyen, akademik, sosyal ve kişisel sorunlarını çözmelerine yardımcı olan Trakya Üniversitesi, psikososyal destek hizmetleri kapsamında öğrencilerine online psikolojik mentörlük ve danışmanlık hizmeti verecek.
Tüm dünyayı ve ülkemizi etkileyen Covid-19 salgınının oluşturduğu stresle başa çıkamadığını düşünen öğrenciler, Trakya Üniversitesi Edirne Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu tarafından hayata geçirilen çevrimiçi psikolojik destek uygulamasıyla, ücretsiz danışmanlık hizmeti alabilecek. Uygulamayla zor zamanlarında profesyonel destek alabilecekleri uzmana ulaşabilecek öğrenciler, bu sayede salgın sürecinde yaşadıkları zorlukları aşabilme olanağına sahip olacak.
E-posta ve cep telefonu üzerinden randevu sistemi ile gerçekleştirilecek psikolojik mentörlük ve danışmanlık hizmetinde öğrencilere, Edirne Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Sosyal Hizmetler ve Danışmanlık Bölümü Öğr. Gör. Sena Daşkıran destek olacak. Salgın sürecinde stres, korku, kaygı bozukluğu ve uyum sorunu yaşayan öğrencilerle dayanışma içerisinde olacak Klinik Psikolog Öğr. Gör. Sena Daşkıran kişisel gelişim, akademik başarı, motivasyon ve kariyer planlaması konularında da öğrencilere rehberlik edecek.

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