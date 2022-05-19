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Trakya'da 19 Mayıs dolayısıyla fener alayları düzenlendi

19.05.2022 22:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Trakya'da 19 Mayıs dolayısıyla fener alayları düzenlendi

EDİRNE (AA) - Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla fener alayı programları düzenlendi.

Edirne'de Şükrü Paşa İlkokulu önünde toplanan kortejde bulunanlar taşıdıkları Türk bayrakları ve meşalelerle Atatürk Anıtı'na yürüdü.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam eden programda konuşan Belediye Başkan Vekili Selçuk Çakır, 19 Mayıs'ın bağımsızlık mücadelesinin başladığı gün olduğunu belirtti.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ali Öztunç da 19 Mayıs'ın Türk tarihinin en önemli günlerinden biri olduğunu ifade ederek bayramı kutladı.

Programa CHP Edirne Milletvekili Okan Gaytancıoğlu, siyasi parti ve STK temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

- Kırklareli

Kırklareli ve Lüleburgaz ilçesinde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla fener alayları düzenlendi.

İl Gençlik ve Spor Müdürlüğünce gerçekleştirilen yürüyüş, Özgürlük ve Demokrasi Meydanı'ndan başladı.

Kent sakinleri ellerinde meşale ve Türk bayraklarıyla İstasyon Caddesi'ndeki konser alanına yürüdü.

Etkinliğe 55. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Piyade Albay Tahir Savran, Vali Yardımcısı Bekir Sıtkı Kocakundakçı, Belediye Başkan Vekili Arda Kolcular, Kırklareli Valisi Birol Ekici'nin eşi Prof. Dr. Filiz Ekici, protokol üyeleri ve vatandaşlar katıldı.

Lüleburgaz ilçesinde de fener alayı düzenlendi.

Kongre Meydanı'nda toplanan grup, Türk bayrakları ve meşalelerle Edirne Bayırı mevkisine yürüdü.

Etkinliğe CHP Kırklareli Milletvekili Türabi Kayan, Belediye Başkanı Murat Gerenli, belediye başkan yardımcıları, meclis üyeleri ve vatandaşlar katıldı.

- Tekirdağ

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesince Marmaraereğlisi ilçesindeki Rahmi Özcan Bulvarı'nda kortej yürüyüşü yapıldı.

Yürüyüş esnasında paraşütçüler gösteri uçuşu gerçekleştirdi.

Yürüyüşe Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

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Kırklareli Namaz Vakitleri 19 Mayıs Perşembe

İmsak
03:50
Sabah
05:41
Öğle
13:13
İkindi
17:10
Akşam
20:34
Yatsı
22:17
Kırklareli ECZANELER
Kırklareli ATM’LER

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