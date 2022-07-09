Trakya'da "acemi kasaplar" tedavi için hastaneye koştu

EDİRNE (AA) - Trakya'da kurban kesmeye çalışırken yaralanan vatandaşlar, hastanelere başvurdu.

Edirne ve ilçelerinde, Kurban Bayramı'nın ilk gününde vatandaşlar belediyelerin kurduğu mezbahalarda ya da evlerinin bahçesinde kurbanını kesti.

Kurbanını kesmeye çalışan bazı vatandaşlar bıçakla kendilerini yaralandı.

Yaralanan vatandaşlar, Edirne Sultan 1. Murat Devlet Hastanesi'ne tedavi için geldi.

Tedavisi tamamlanan vatandaşlardan Diyar Yıldız, AA muhabirine, kurban eti doğradığı sırada parmağını kestiğini belirterek, "Kurban kesenler dikkat etsinler. İyi bayramlar dilerim." dedi.

Tekirdağ, ve Kırklareli'nde de yaralanan vatandaşlar hastaneye başvurdu.

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