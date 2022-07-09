YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Edirne
  4. Trakya'da "acemi kasaplar" tedavi için hastaneye koştu

Trakya'da "acemi kasaplar" tedavi için hastaneye koştu

09.07.2022 10:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Trakya'da "acemi kasaplar" tedavi için hastaneye koştu

Trakya'da "acemi kasaplar" tedavi için hastaneye koştu

EDİRNE (AA) - Trakya'da kurban kesmeye çalışırken yaralanan vatandaşlar, hastanelere başvurdu.

Edirne ve ilçelerinde, Kurban Bayramı'nın ilk gününde vatandaşlar belediyelerin kurduğu mezbahalarda ya da evlerinin bahçesinde kurbanını kesti.

Kurbanını kesmeye çalışan bazı vatandaşlar bıçakla kendilerini yaralandı.

Yaralanan vatandaşlar, Edirne Sultan 1. Murat Devlet Hastanesi'ne tedavi için geldi.

Tedavisi tamamlanan vatandaşlardan Diyar Yıldız, AA muhabirine, kurban eti doğradığı sırada parmağını kestiğini belirterek, "Kurban kesenler dikkat etsinler. İyi bayramlar dilerim." dedi.

Tekirdağ, ve Kırklareli'nde de yaralanan vatandaşlar hastaneye başvurdu.

Trakya'da

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Bayramın ilk günü Kapıkule'ye ulaşan gurbetçiler baba ocağına yol alıyorBayramın ilk günü Kapıkule'ye ulaşan gurbetçiler baba ocağına yol alıyor
Bursa'da uyuşturucu ticareti yapan 2 şüpheli ile polise mukavemette bulunan 4 kişi yakalandıBursa'da uyuşturucu ticareti yapan 2 şüpheli ile polise mukavemette bulunan 4 kişi yakalandı
Tokat'ta devrilen otomobildeki 5 kişi yaralandıTokat'ta devrilen otomobildeki 5 kişi yaralandı
Anahtar Kelimeler:
kurban

Edirne Namaz Vakitleri 9 Temmuz Cumartesi

İmsak
03:41
Sabah
05:41
Öğle
13:24
İkindi
17:24
Akşam
20:57
Yatsı
22:48
Edirne ECZANELER
Edirne ATM’LER

İlginizi Çekebilir

İfşa videosundan sonra boşandılar! Eski karısına servet ödedi

İfşa videosundan sonra boşandılar! Eski karısına servet ödedi

Cinsel tercih itirafı! "Sevişmek istediği tek kadın..."

Cinsel tercih itirafı! "Sevişmek istediği tek kadın..."

Sizi yormadan bütün evinizi köşe bucak temizleyecek en iyi robot süpürgeler

Sizi yormadan bütün evinizi köşe bucak temizleyecek en iyi robot süpürgeler

Bilmemek ayıp değil! Biliyormuş gibi yapmak ayıp

Bilmemek ayıp değil! Biliyormuş gibi yapmak ayıp

Farkında olmadan yapıyorsunuz! Kurban etini mundar etmeyin

Farkında olmadan yapıyorsunuz! Kurban etini mundar etmeyin

"Hem bütçeme uysun hem kullanışlı olsun" diyenlere uygun vantilatör önerileri

"Hem bütçeme uysun hem kullanışlı olsun" diyenlere uygun vantilatör önerileri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.