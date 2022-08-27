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Trakya'da ayçiçeği üreticisi yüksek verimle hasat mesaisi yapıyor

27.08.2022 11:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Edirne Ziraat Odası Başkanı Hüseyin Arabacı: - "Dekarda 250-300 kilogram verim alınıyor. Geçen senelere kıyasla güzel bir verim var. Rekoltenin yüksek olmasını bekliyoruz"

EDİRNE (AA) - GÖKHAN ZOBAR/ÖZGÜN TİRAN/FIRAT ÇAKIR - Türkiye'nin önemli ayçiçeği üretim merkezlerinden Trakya'da çiftçiler, hasadına başladıkları üründe yüksek verim elde etmenin sevincini yaşıyor.

Bölgede "gündöndü" olarak da anılan tarlalarda kuruyan ayçiçekleri biçerdöverlerle hasat ediliyor.

Türkiye'nin ayçiçeği deposu olan, ülke üretiminin yaklaşık yüzde 50'sinin yapıldığı Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da geçen hafta başlayan hasatla çiftçilerin yüzü güldü.

Edirne Ziraat Odası Başkanı Hüseyin Arabacı, AA muhabirine, kentte yaklaşık 1 milyon 300 bin dekarlık alanda ayçiçeği ekimi yapıldığını söyledi.

Ayçiçeği hasadının yoğun şekilde sürdüğünü belirten Arabacı, Trakya çiftçisinin en iyi üretimi yapmak için çaba sarf ettiğini dile getirdi. Arabacı, şöyle dedi:

"Ayçiçeği hasadı sorunsuz şekilde sürüyor. Yerine göre değişmekle birlikte dekarda 250-300 kilogram arasında verim alınıyor. Geçen senelere kıyasla güzel bir verim var. Rekoltenin yüksek olmasını bekliyoruz. Bölgede hasadın eylül ayı ortasına kadar sürmesini bekliyoruz."

Üretici Anıl Deniz, ayçiçeğinde bu yıl verimin beklentileri doğrultusunda gerçekleştiğini ifade etti.

Öner Şişli de Trakya çiftçisinin hasat mesaisinin yoğunlaştığını ve yüksek rekolte beklediklerini söyledi.

- Kırklareli

Kırklareli Ziraat Odası Başkanı Ekrem Şaylan, bu yıl Trakya'da kurak yerlerde dönüm başına 150-200 kilogram, sulanmış yerlerde 350-400 kilograma kadar ürün alındığını dile getirdi.

Şaylan, kentte 900 bin dekar alanda ayçiçeği ekildiğini ifade etti.

Üretici Emre Coşan da verimli geçen hasadın üreticilerin yüzünü güldürdüğünü belirtti.

- Tekirdağ

Süleymanpaşa Ziraat Odası Başkanı İmdat Saygı, kentte 1 milyon 660 bin dekar alanda ayçiçeği ekimi yapıldığını söyledi.

Saygı, "Çiftçiler yoğun hasat mesaisine başladı. 10-15 gün içinde bu yoğunluk daha da artacak. İlk ekilen ve hasadı yapılan ayçiçeğinde verim dekarda 200-250 kilogram." diye konuştu.

Çiftçi Mustafa Yıldız da "Topraklarımız verimli. Ürün güzel yetişti. Beklediğimiz verimi aldık. Ayçiçeği ekimi yaptığım tarlalarımda aldığım verim karşısında mutluyum. Tüm çiftçi arkadaşlarım için bol ve bereketli bir hasat dönemi temenni ediyorum." ifadelerini kullandı.

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