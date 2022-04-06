Trakya'da belediye başkanları AA'nın kuruluş yıl dönümünü kutladı

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli, Edirne ve Tekirdağ'daki bazı belediye başkanları, Anadolu Ajansının (AA) 102. kuruluş yıl dönümünü kutladı.

Kırklareli Belediyesi, AA'nın kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Mustafa Kemal Bulvarı'ndaki billboardlara astırdığı afişlerde kutlama mesajı yayımladı.

Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu, ayrıca yayımladığı mesajında, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün, Milli Mücadele'nin sesini tüm ülke ve dünyaya duyurabilmek için AA'yı kurduğunu belirtti.

AA'nın, Kurtuluş Savaşı'nın neferlerinden olduğunu ifade eden Kesimoğlu, şunları kaydetti:

"Bir asırdır Türkiye'nin sesini tüm dünyaya duyuran, dünyanın her noktasındaki gelişmelerin ve yaşananların anında kamuoyuna ulaşmasını sağlayan Anadolu Ajansının kuruluşunun 102'inci yılını gururla kutluyorum."

Lüleburgaz Belediye Başkanı Murat Gerenli de AA'nın kuruluş yıl dönümünü billboardlara astırdığı afişlerle kutladı.

- Edirne

Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, AA'nın kuruluş yıl dönümünü ilçedeki billboardlara astırdığı afişlerle kutladı.

Helvacıoğlu, Anadolu Ajansının kuruluşunun 102'nci yılı dolayısıyla yayımladığı mesajında, 6 Nisan 1920'de Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün direktifleriyle kurulan ajansın Türkiye Cumhuriyeti'nin köklü asırlık çınarı olduğunu söyledi.

Anadolu Ajansının yayın hayatına Milli Mücadele'nin güçlü sesini dünyaya duyurmak için başladığını belirten Helvacıoğlu, şunları kaydetti:

"Türkiye'nin dünyadaki sesi olmayı sürdüren Anadolu Ajansı, ülkemizin ve basınımızın da gelişmesine katkı sağlıyor. Anadolu Ajansı dün olduğu gibi bugün de basın hayatına okul olmaya devam ediyor. Yunus Nadi ve Halide Edip tarafından 6 Nisan 1920'de çalışmaları başlatılan ajansımız, bugün de aynı şuurla dünyanın dört bir yanından haberler yaparak yayın hayatını sürdürmektedir. Kurulduğundan bu yana mesleki ciddiyetle insanlığı şeffaf ve doğru haberlerle bilgilendiren Anadolu Ajansının 102'inci yılını kutluyorum."

- Tekirdağ

Kapaklı Belediye Başkanı Mustafa Çetin de yayımladığı mesajında, Milli Mücadele döneminde Anadolu'nun sesini duyurmak için kurulan Anadolu Ajansının doğru, ilkeli ve tarafsız bir şekilde kamuoyunu bilgilendirmeye devam ettiğini bildirdi.

Yüzyıllık köklü kurumsal geçmişi, özgün habercilik anlayışı ile Türkiye'nin sesini dünyaya duyuran AA'nın 102 yıldır milletin sesi olduğunu ifade eden Çetin, mesajında şunları kaydetti:

"Anadolu Ajansı adında da ifade ettiği gibi bu halkın sesi, Anadolu'muzun gözü kulağıdır. Bu vesileyle Anadolu Ajansının 102. kuruluş yıl dönümünü en derin saygı ve hürmetlerimle kutluyor, bugüne kadar doğru haberin insanlara ulaşması için canla başla çalışan ve bu uğurda hayatını kaybetmiş tüm basın emekçisi gazetecilerimizi de rahmetle ve minnetle yad ediyorum."

Hayrabolu Belediye Başkanı Osman İnan da mesajında, Anadolu Ajansının ilkeli, tarafsız ve sorumlu habercilik anlayışını sürdürdüğünü aktardı.

Ajansın güvenilir haber sağladığını belirten İnan, mesajında şunları kaydetti:

"Kurtuluş Savaşı'nda Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün talimatıyla kurulup, özverili çalışmalarla ülkemizin sesi olan ve dünyanın sayılı ajansları arasındaki yerini alan Anadolu Ajansının 102. kuruluş yılını kutlar, başarılar dilerim."

