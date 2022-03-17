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Trakya'da Berat Kandili dualarla idrak edildi

17.03.2022 21:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Trakya'da Berat Kandili dualarla idrak edildi

EDİRNE (AA) - Trakya Bölgesi'ndeki camilerde Berat Kandili, dualarla idrak edildi.

Mimar Sinan'ın ustalık eseri Selimiye Camisi'nde restorasyon nedeniyle program düzenlenmezken, vatandaşlar oluşturulan alanda namaz kıldı, dua etti.

Eski Cami'de kandil programı düzenlendi. Kur'an-ı Kerim tilaveti ve ilahilerin okunduğu gecede vaaz verildi.

Vatandaşlar kandil programının ardından yatsı namazlarını kılıp camiden ayrıldı.

Kırklareli ve Tekirdağ'daki camilerde de mevlit programı düzenlendi.

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Anahtar Kelimeler:
Berat kandili

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