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Trakya'da düzenlenen operasyonlarda 1400 litre kaçak ve sahte alkol ele geçirildi

16.12.2021 13:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Trakya'da düzenlenen operasyonlarda 1400 litre kaçak ve sahte alkol ele geçirildi

EDİRNE (AA) - Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da düzenlenen operasyonlarda 1400 litre kaçak ve sahte alkollü içki ele geçirildi.

Edirne Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri, Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde dün Türkiye genelinde yılbaşı öncesi piyasaya sahte içki sürerek halk sağlığını tehlikeye atmak isteyenlere yönelik başlatılan "Zehir" operasyonu kapsamında 5 adrese operasyon düzenledi.

Operasyonda yaklaşık 53 litre 119 şişe kaçak ve sahte alkollü içki ele geçirildi. Ekipler, 2 şüpheliye 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu kapsamında yasal işlem yaptı.

Kırklareli'nde de Alpullu İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, bir ihbar üzerine F.G. yönetimindeki otomobili durdurdu.

Ekipler, otomobilde yaptığı aramada 77 litre sahte bandrollü içki ele geçirdi.

F.G, gözaltına alınırken, sahte içkilere el konuldu. 17 bin 399 lira para cezası uygulanan F.G, ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yılbaşı öncesinde yaşanabilecek olumsuzlukların önlenebilmesi amacıyla iki ilçede bazı iş yerleri ve adreslerde arama yaptı.

Aramalarda Çorlu ve Süleymanpaşa ilçelerinde 1270 litre sahte içki, imbik ve kazan ele geçirildi.

Ekipler 3 şüpheli hakkında "5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu"na muhalefet suçundan işlem yaptı.

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