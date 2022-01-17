Trakya'da hafta sonu kar yağışı bekleniyor

KIRKLARELİ (AA) - Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da hafta sonu kar yağışı bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, bölgede ortalama 6 derece olan hava sıcaklığının cuma gününden itibaren sıfır dereceye düşeceği tahmin ediliyor.
Üç gün güneşli havanın hakim olacağı Trakya'da, cumartesi ve pazar günü kar yağışı bekleniyor.
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