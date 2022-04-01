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Trakya'da ilk teravih coşkusu

01.04.2022 22:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da vatandaşlar, ilk teravih namazı için camileri doldurdu

EDİRNE/KIRKLARELİ/TEKİRDAĞ (AA) - On bir ayın sultanı ramazan, kılınan ilk teravih namazı ile başladı.

Edirne'de vatandaşlar Selimiye, Eski ve Üç Şerefeli camiler olmak üzere kentteki camileri doldurdu.

Restorasyonun devam ettiği Selimiye Camisi'nde vatandaşlar ibadet için ayrılan bölümde teravih namazını kıldı.

Vatandaşlardan Hazar Pişmiş, AA muhabirine, 2 yıldan bu yana ilk toplu teravih namazının kılındığını söyledi.

Pandemi nedeniyle camilerde toplu teravih namazı kılınamadığını belirten Pişmiş, "Herkesin ramazan ayına mutlu, bereketli ve huzurlu girmesini diliyorum. Hepimizin için hayırlı olsun inşallah." dedi.

Trakya Üniversitesinin Kosova uyruklu öğrencisi Enes Kaşi ise Eski Cami'de namaz kıldığını belirterek, "Kalabalık bir ortamda namaz kılmak çok güzel herkese hayırlı ramazanlar dilerim." diye konuştu.

Arnavutluk'tan gelen Şuayip Şulafku da Trakya Ünversitesinde okuduğunu ve iki yıldır ilk kez toplu halde teravih namazı kıydığı için mutlu olduğunu kaydetti.

- Kırklareli

Kırklareli'nde ise ramazanın ilk teravih namazı tarihi Hızırbey Camisi'nde kılındı.

Çok sayıda vatandaş, ilk teravih namazı için başta Hızırbey Camisi olmak üzere kentteki camilere geldi.

Hızırbey Cami İmamı Zaim Işık, ramazanı konu alan vaaz verdi.

Cami önlerinde vatandaşlara çeşitli ikramlarda bulunuldu.

Vatandaşlardan Tamer Kılıç, iki yıl aradan sonra teravih namazını camilerde kılmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.

Ramazana ulaşmanın heyecanı içinde olduklarını ifade eden Kılıç, ramazanın tüm Müslüman alemine hayırlı olmasını temenni etti.

- Tekirdağ

Tekirdağ'da da vatandaşlar ilk teravih namazı için başta Rüstem Paşa Camisi olmak üzere kentteki camilere geldi.

Vatandaşlar namaz kılıp dua etti.

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Kırklareli Namaz Vakitleri 1 Nisan Cuma

İmsak
05:19
Sabah
06:48
Öğle
13:20
İkindi
16:53
Akşam
19:43
Yatsı
21:05
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