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Trakya'da kar yağışı etkisini kaybetti

28.01.2021 09:57 | Son Güncelleme:
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Kırklareli'nde kardan kapanan 38 köy yolu ulaşıma açıldı

KIRKLARELİ (AA) - Trakya'da iki gün önce başlayan kar yağışı etkisini yitirdi.

Havanın bulutlu olduğu Edirne'de bugün en yüksek sıcaklığın 4 derece olması bekleniyor. Kentte hava sıcaklıkları hafta sonu 12 dereceye kadar yükselecek.

Cumadan hafta başına kadar Edirne'de sağanak bekleniyor.

- Kırklareli ve Tekirdağ

Kırklareli'nin Demirköy, Kofçaz ve Vize ilçeleri ile Bulgaristan'a ulaşımın sağlandığı Dereköy Sınır Kapısı'nda kar yağışı etkisini kaybetti.

Kar kalınlığının yer yer 15 santimetreyi bulduğu kentte, kar nedeniyle ulaşıma kapanan 38 köy yolu İl Özel İdaresi ekiplerince açıldı.

Hava sıcaklığının sıfırın altında 3 derece ölçüldüğü Kırklareli'nde, yağış beklenmiyor.

Tekirdağ'da da kent merkezi ile Hayrabolu, Şarköy, Kapaklı, Çerkezköy, Çorlu, Saray ve Malkara ilçelerinde kar yağışı etkisini kaybetti.

Hava sıcaklığının sıfırın altında 1 dereceye düştüğü kentte, yollardaki buzlanmaya karşı ekiplerin tuzlama çalışmaları devam ediyor.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri buzlanmaya karşı sürücüleri uyarıyor.

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