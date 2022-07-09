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Trakya'da lavanta ekili alan 7 yılda 260 kat arttı

09.07.2022 11:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kıraç ve engebeli alanların değerlendirilmesi ve geliri nedeniyle çiftçilerin son yıllarda daha çok tercih ettiği lavantanın ekildiği alan Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da 5 bin 200 dekara ulaştı - Trakya Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürü Doç. Dr. Adnan Tülek: - "Yaklaşık 100 kilogram çiçekten 2 kilogram civarında yağ elde edebiliyoruz. Bu yağ ham madde olarak değerlendiriliyor"

KIRKLARELİ (AA) - ÖZGÜN TİRAN - Trakya'da yağından elde edilen gelir nedeniyle çiftçiler tarafından son yıllarda tercih edilmeye başlayan lavantanın ekildiği alan her geçen yıl artıyor.

Trakya Tarımsal Araştırma Enstitüsü ile İl Tarım ve Orman Müdürlükleri tarafından kıraç ve engebeli alanların tarıma kazandırılması çalışması kapsamında 2015'te bölgede lavanta ekimi başladı.

Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da 2015'te lavanta ekimi yapılan 20 dekar alan, 7 yılda 260 kat artarak 5 bin 200 dekara yükseldi.

Geliri nedeniyle bölge çiftçilerinin ilgisini çeken lavanta, kozmetik ve gıda gibi birçok alanda kullanılıyor.

- "Lavantanın en önemli çıktısı uçucu yağ"

Trakya Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürü Doç. Dr. Adnan Tülek, AA muhabirine, lavantanın en önemli çıktısının uçucu yağ olduğunu söyledi.

Lavantanın dünyada tarımı yapılan en önemli uçucu yağ bitkilerinden olduğunu anlatan Tülek, bu kapsamda en çok lavantanın üretildiği Bulgaristan'daki enstitüler ile protokoller imzaladıklarını, bölge çiftçisine lavanta üretiminin katkılarını anlatmaya başladıklarını belirtti.

Tülek, bu ürünü özellikle Trakya'da verimin düşük olduğu bölgelere önerdiklerini ifade ederek, "Yapmış olduğumuz adaptasyon çalışmalarında lavanta bitkisinin gayet uyumlu olduğunu, elde edilen verim ve kalite açısından değerlendirdiğimizde uluslararası referans değerlerle örtüştüğünü görüyoruz." diye konuştu.

- "Tıbbi açıdan da çok önemli bir bitki"

Lavantanın dünyada çiftçiler tarafından yüksek geliri dolayısıyla tercih edildiğini vurgulayan Tülek, şu bilgileri paylaştı:

"Yapmış olduğumuz çalışmalarda yaklaşık 100 kilogram çiçekten 2 kilogram civarında yağ elde edebiliyoruz. Bu yağ ham madde olarak değerlendiriliyor. Özellikle ülkemizde ve dünyada parfümeri ve kozmetik sektöründe önem arz ediyor. Tabii bunun yanında aromaterapide kullanılan çok önemli bitkilerin başında geliyor. Tıbbi açıdan da çok önemli bir bitki."

Lavantanın aynı zamanda bal üretimi açısından da önemine değinen Tülek, "Özellikle çiçeklenme döneminde dekarda yaklaşık 15-18 kilogram civarında lavanta balı elde edilmesi mümkün. Lavanta üreticilerimizin buradan bal elde ederek kendi geçimlerine katkı sağlamasının da önemli olduğunu düşünüyoruz." ifadesini kullandı.

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