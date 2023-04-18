YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Tekirdağ
  4. Trakya'da leylek yuvalarının bahar bakımı termal kameralı dronla yapılıyor

Trakya'da leylek yuvalarının bahar bakımı termal kameralı dronla yapılıyor

18.04.2023 10:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Trakya Elektrik Dağıtım AŞ (TREDAŞ) göçle bölgeye gelen leyleklerin yuvalarının bahar bakımlarını "termal kameralı dron" yardımıyla gerçekleştiriyor.

TREDAŞ'dan yapılan açıklamaya göre, kilometrelerce uzunluktaki hatlarda bakım çalışmalarını termal kameralı dron aracılığıyla yapan kurum, teknolojik altyapısını mevsimsel göçlerini yerine getirmek için bölgeye gelecek leyleklerin yuvaları için de kullanıyor.

Ekipler, elektrik hizmeti sağladığı Tekirdağ, Edirne ve Kırklareli'nde 300 bin direk, 20 bin kilometre hat ve 10 binden fazla trafoyla müşterilerine elektrik enerjisi sunmanın yanında çevreye duyarlı sürdürülebilir sosyal projelerle de desteklerini sürdürüyor.

Bu kapsamda, kuş göç yollarının ana güzergahında bulunan Trakya'da bakım çalışmalarında leyleklerin hayatına özel önem veren TREDAŞ, leylek yuvalarının bakım çalışmalarını teknolojik altyapı kullanarak, termal kameralı dron aracılığıyla gerçekleştiriyor.

Ekipler, bozulan veya zarar görmüş yuvaların bakımlarını yaparak tekrar yerlerine yerleştiriyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Ergene’de trafik kazası: 3 yaralıErgene’de trafik kazası: 3 yaralı
Gaziantep’te çiftçiye 11 milyon 500 bin adet fide dağıtıldıGaziantep’te çiftçiye 11 milyon 500 bin adet fide dağıtıldı
Aydın’da yağışlı hava etkili olacakAydın’da yağışlı hava etkili olacak
Anahtar Kelimeler:
Trakya leylek tredaş

Tekirdağ Namaz Vakitleri 18 Nisan Salı

İmsak
04:48
Sabah
06:20
Öğle
13:14
İkindi
16:58
Akşam
19:59
Yatsı
21:25

Tekirdağ Nöbetçi Eczaneler18 Nisan Salı

Burcu semizler eczanesi
Corlu
Hülya eczanesi
Suleymanpasa
Şifa eczanesi
Suleymanpasa
Gülçin eczanesi
Corlu
Dünya eczanesi
Corlu
Şifa eczanesi
Marmaraereglisi
Güneş eczanesi
Ergene
Tümünü Göster
Tekirdağ ECZANELER
Tekirdağ ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Savaş müzesinde müstehcen pozlar! “Bu büyük bir saygısızlık”

Savaş müzesinde müstehcen pozlar! “Bu büyük bir saygısızlık”

Kaybettiğini zannetti! Ortaya çıkan yer şoke etti

Kaybettiğini zannetti! Ortaya çıkan yer şoke etti

Hem rahatlığı hem de şıklığı yakalayın! Puma spor ayakkabılarda %35'e varan indirim

Hem rahatlığı hem de şıklığı yakalayın! Puma spor ayakkabılarda %35'e varan indirim

Şoke eden iddia... 'Oğuzhan Koç galadayken eve gelip...'

Şoke eden iddia... 'Oğuzhan Koç galadayken eve gelip...'

"Kocama müstehcen fotoğraf attı"

"Kocama müstehcen fotoğraf attı"

Tommy Hilfiger'ın çok satan o çantasında büyük fırsat!

Tommy Hilfiger'ın çok satan o çantasında büyük fırsat!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.