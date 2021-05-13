Trakya'da Ramazan Bayramı'nın ilk gününde sessizlik hakim

EDİRNE (AA) - Trakya'da, Ramazan Bayramı'nın ilk gününde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan "tam kapanma" süreci dolayısıyla cadde ve sokaklarda sessizlik hakim.

Tam kapanmanın 14'üncü gününde bayram namazı için evlerinin yakınlarındaki camilere gidenlerin hareketliliği sonrası sokaklar yeniden boş kaldı.

Edirne'de geçmiş bayramlarda cıvıl cıvıl olan Selimiye Meydanı ile Saraçlar ve Çilingirler caddeleri kısıtlama nedeniyle sessizliğe büründü.

Cadde ve sokaklarda, izni olanlar dışında zorunlu olmadıkça kimse bulunmuyor.

Polis ekipleri denetim yapıyor.

- Kırklareli

Kırklareli'nde de Ramazan Bayramı namazı dolayısıyla sabah saatlerinde insan yoğunluğu az da olsa arttı.

Müminlerin namazın ardından evlerine dönmesiyle cadde ve sokaklar sessizliğe büründü.

Kentte kısıtlama nedeniyle Özgürlük ve Demokrasi ile Cumhuriyet meydanlarının yanı sıra diğer günlerde yoğunluk yaşanan İstasyon ve Cumhuriyet caddeleri de boş kaldı.

İzinli olanlar ve zaruri ihtiyaçlarını gideren kişilerin dışında kısıtlamaya büyük ölçüde uyuluyor.

- Tekirdağ

Tekirdağ'da kısıtlama dolayısıyla bayramda da cadde ve sokaklar sessizliğe büründü.

Kentte önceden yoğunluğun yaşandığı Hükümet Caddesi, Cumhuriyet Meydanı, tarihi Rüstem Paşa Camisi civarı ve sahil şeridi boş kaldı.

Polis ekipleri kentin çeşitli noktalarında denetimlerini sürdürüyor.

