Trakya'da Ramazan Bayramı'nın ilk gününde sessizlik hakim

EDİRNE (AA) - Trakya'da, Ramazan Bayramı'nın ilk gününde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan "tam kapanma" süreci dolayısıyla cadde ve sokaklarda sessizlik hakim.
Tam kapanmanın 14'üncü gününde bayram namazı için evlerinin yakınlarındaki camilere gidenlerin hareketliliği sonrası sokaklar yeniden boş kaldı.
Edirne'de geçmiş bayramlarda cıvıl cıvıl olan Selimiye Meydanı ile Saraçlar ve Çilingirler caddeleri kısıtlama nedeniyle sessizliğe büründü.
Cadde ve sokaklarda, izni olanlar dışında zorunlu olmadıkça kimse bulunmuyor.
Polis ekipleri denetim yapıyor.
- Kırklareli
Kırklareli'nde de Ramazan Bayramı namazı dolayısıyla sabah saatlerinde insan yoğunluğu az da olsa arttı.
Müminlerin namazın ardından evlerine dönmesiyle cadde ve sokaklar sessizliğe büründü.
Kentte kısıtlama nedeniyle Özgürlük ve Demokrasi ile Cumhuriyet meydanlarının yanı sıra diğer günlerde yoğunluk yaşanan İstasyon ve Cumhuriyet caddeleri de boş kaldı.
İzinli olanlar ve zaruri ihtiyaçlarını gideren kişilerin dışında kısıtlamaya büyük ölçüde uyuluyor.
- Tekirdağ
Tekirdağ'da kısıtlama dolayısıyla bayramda da cadde ve sokaklar sessizliğe büründü.
Kentte önceden yoğunluğun yaşandığı Hükümet Caddesi, Cumhuriyet Meydanı, tarihi Rüstem Paşa Camisi civarı ve sahil şeridi boş kaldı.
Polis ekipleri kentin çeşitli noktalarında denetimlerini sürdürüyor.
Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz