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Trakya'da sağlıkçılara, "epiciğimizin sağlığı için çalışıyor be yaa" yazılı resimli destek

KIRKLARELİ HABERLERİ  | 20.03.2020 14:09 | Son Güncelleme

Trakya'da sağlıkçılara, "epiciğimizin sağlığı için çalışıyor be yaa" yazılı resimli destek

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli Sağlık Müdürlüğü binasına, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının yayılmasını önlemek için özveriyle görev yapan sağlık çalışanlarına moral amacıyla duvar resmi yapıldı.

Sağlık Müdürlüğü içerisindeki bir duvara yağlı boya ile Kırklareli gar binasının resmedildiği ve üzerinde yöresel dille "Ep gene bu emşireler, ekimler, eczacılar, ebeler... epiciğimizin sağlığı için çalışıyor be yaa" yazılı çalışma gerçekleştirildi.

İl Sağlık Müdürü Çiğdem Cerit ile sağlık personeli Cihangir Bayburtluoğlu, Ahmet Keskin, Serkan Yılmaz ve 13 yaşındaki Peri Bayburtluoğlu tarafından yaklaşık 5 metrekarelik alanda yapılan resim, ilgi çekti.

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Anahtar Kelimeler:
kovid Resim virüs

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