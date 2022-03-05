Trakya'da sedef hastalığı Türkiye ortalamasının üzerinde görülüyor

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesinde görevli Deri ve Zührevi Hastalıkları Uzmanı Dr. Kağan Cingöz, sedef hastalığının Trakya'da Türkiye ortalamasına göre daha çok görüldüğünü söyledi.

Dr. Cingöz, AA muhabirine, dünyada 125 milyondan fazla sedef hastası olduğunu belirtti.

Bu rahatsızlığın depresyon ve kronik akciğer hastalığından sonra ruh sağlığını en çok etkileyen üçüncü hastalık olduğunu anlatan Cingöz, "Sedef hastalığı kalp yetersizliğinden sonra fiziksel sağlığı en çok etkileyen hastalıktır. Sedef hastalarının sosyal yaşamları olumsuz etkilenmekte, toplumdan izole yaşama istekleri nedeniyle iş gücü kayıpları ve buna bağlı olarak maddi sıkıntılar artmaktadır." dedi.

Sedef hastalığının görünen yüzüyle sadece deri değil birçok sistemi etkileyen bir hastalık olduğunu vurgulayan Cingöz şöyle devam etti:

"Kronik, yaşam boyu devam eden bağışıklık sistemi hastalığı olan sedef hastalığına eklem iltihabı, tırnak hastalığı, kalp damar hastalıkları, iltihabi bağırsak hastalıkları, metabolik sendrom, kanser ve depresyon gibi önemli rahatsızlıklar da eşlik edebilmektedir. Günümüzde hastanemizde de uygulanabilen yeni tedavi stratejileri ile artık çaresiz bir hastalık değildir. Genetik yatkınlık ve çevresel faktörlerin tetiklediği sedef hastalığı yaşamı olumsuz etkilemektedir."

Cingöz, sedef hastalığının tedavi edilebilir bir hastalık olduğunun altını çizdi.

Bu hastalığın tedavisinde temel prensibin uygun hastaya, doğru zamanda, uygun tedaviye başlatmak olarak kabul edildiğini ifade eden Cingöz, hastalığın tedavisinde kremler, tablet tedavileri ve kriterlere uygun hastalarda belirli periyotlarla uygulanan iğne tedavilerinin kullanıldığına işaret etti.

- "Trakya'da daha fazla görülüyor"

​​​​​​​Trakya'da yapılan çalışmalarda sedef hastalığının daha yaygın olduğunu gözlemlediklerini ifade eden Cingöz, "Araştırmalara göre Türkiye'de sedef hastalığının görülme sıklığı yüzde 1 iken Trakya'da 1,3'ün üzerinde" dedi.

Cingöz hastalığın çocuklardan yetişkinlere birçok yaş grubunda görülebildiğini kaydetti.

