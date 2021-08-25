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Trakya'da sıcaklar mevsim normallerinin 4-8 derece üzerinde seyredecek

25.08.2021 13:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Trakya'da sıcaklar mevsim normallerinin 4-8 derece üzerinde seyredecek

EDİRNE (AA) - Trakya'da yarından itibaren hava sıcaklarının mevsim normallerinin 4-8 derece üzerinde seyretmesi bekleniyor.

Meteorolojiden yapılan açıklamaya göre, hava sıcaklıklarının yarından itibaren gelecek hafta ortasına kadar yüksek seyredeceği öngörülüyor.

Mevsim normallerinin 4-8 derece üzerinde seyredecek hava sıcaklıklarının Edirne'de 33-36, Kırklareli'nde 32-35, Tekirdağ'da 29-31 derece civarında olacağı tahmin ediliyor.

Açıklamada, beklenen sıcak hava dalgası nedeniyle, öğle saatlerinde (saat 11.00 ila 16.00 saatlerinde) başta yaşlılar, çocuklar ve kronik rahatsızlığı olan vatandaşların sıcak çarpmasına karşı dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.

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