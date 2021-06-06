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Trakya'da sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle sessizlik hakim

06.06.2021 10:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Trakya'da sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle sessizlik hakim

KIRKLARELİ (AA) - Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında pazar günleri uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında sessizliğe büründü.

Edirne'de kısıtlama nedeniyle Selimiye Meydanı ile Saraçlar ve Çilingirler caddelerinde sessizlik hakim.

Polis ekipleri, kent genelindeki denetimlerini sürdürüyor.

Kırklareli'nde de kademeli normalleşme süreci kapsamında pazar günleri uygulanan kısıtlama nedeniyle meydan, cadde ve sokaklarda sessizlik hakim oldu.

Kentte Özgürlük ve Demokrasi ile Cumhuriyet meydanları, İstasyon ve Cumhuriyet caddeleri boş kaldı. Vatandaşların büyük bölümünün kısıtlamaya uyduğu görüldü.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri de kentte denetimlerine devam ediyor.

Tekirdağ'da kısıtlamayla cadde ve sokaklar sessizliğe büründü.

Kentte önceden yoğunluğun yaşandığı yerlerden Hükümet Caddesi, Cumhuriyet Meydanı, tarihi Rüstem Paşa Camisi civarı ve sahil şeridi boş kaldı.

Güvenlik güçleri, kent genelinde denetimlerini sürdürüyor.

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