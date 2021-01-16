Trakya'da sokağa çıkma kısıtlamasına riayet ediliyor

EDİRNE (AA) - Trakya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında cadde ve sokakla boş kaldı.

Edirne'de kısıtlama kapsamındaki insanlar evlerinde kaldı.

İzin kağıtlarıyla işlerine gidenler dışında sokaklarda sessizlik hakim. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, farklı noktalarda denetimler gerçekleştirdi.

Kentte önceden yoğunluğun olduğu yerlerden Selimiye Meydanı, Saraçlar ve Çilingirler caddelerinde sakinlik gözlendi.

Kırklareli'nde de tedbirlere uyulduğu görüldü. Kentte normal günlerde insan ve araç trafiğinin yoğun olduğu Özgürlük ve Demokrasi Meydanı, Cumhuriyet Meydanı ile İstasyon ve Cumhuriyet caddeleri sessizliğe büründü.

Tekirdağ'da da izni olmayanlar dışında insanların kısıtlamaya uyduğu gözlendi.

Emniyet Müdürlüğü ekipleri ana caddeler başta olmak üzere kentte denetimlerine devam ediyor.

