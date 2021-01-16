YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Edirne
  4. Trakya'da sokağa çıkma kısıtlamasına riayet ediliyor

Trakya'da sokağa çıkma kısıtlamasına riayet ediliyor

16.01.2021 11:33 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Trakya'da sokağa çıkma kısıtlamasına riayet ediliyor

EDİRNE (AA) - Trakya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında cadde ve sokakla boş kaldı.

Edirne'de kısıtlama kapsamındaki insanlar evlerinde kaldı.

İzin kağıtlarıyla işlerine gidenler dışında sokaklarda sessizlik hakim. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, farklı noktalarda denetimler gerçekleştirdi.

Kentte önceden yoğunluğun olduğu yerlerden Selimiye Meydanı, Saraçlar ve Çilingirler caddelerinde sakinlik gözlendi.

Kırklareli'nde de tedbirlere uyulduğu görüldü. Kentte normal günlerde insan ve araç trafiğinin yoğun olduğu Özgürlük ve Demokrasi Meydanı, Cumhuriyet Meydanı ile İstasyon ve Cumhuriyet caddeleri sessizliğe büründü.

Tekirdağ'da da izni olmayanlar dışında insanların kısıtlamaya uyduğu gözlendi.

Emniyet Müdürlüğü ekipleri ana caddeler başta olmak üzere kentte denetimlerine devam ediyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNERİstemediği soru sorulunca Acun bozuldu! Ümit'in durumu kurtarma çabasına bakınİstemediği soru sorulunca Acun bozuldu! Ümit'in durumu kurtarma çabasına bakın
Selimiye Camisi'nde hareketli dakikalar! Polis müdahale ettiSelimiye Camisi'nde hareketli dakikalar! Polis müdahale etti
1/

Edirne Namaz Vakitleri 16 Ocak Cumartesi

İmsak
07:00
Sabah
08:31
Öğle
13:28
İkindi
15:54
Akşam
18:16
Yatsı
19:42

Edirne Nöbetçi Eczaneler16 Ocak Cumartesi

Baca Eczanesi
Merkez
Gürak Eczanesi
Merkez
İncinur Eczanesi
Merkez
Sağlık Eczanesi
Merkez
Sancaklı Eczanesi
Merkez
Saygın Eczanesi
Enez
Gün Eczanesi
Havsa
Tümünü Göster
Edirne ECZANELER
Edirne ATM’LER

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

Trabzonspor, Antalyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Trabzonspor, Antalyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Cumhurbaşkanlığı YİK Üyesi Mehmet Ali Şahin’nden kongre açıklaması

Cumhurbaşkanlığı YİK Üyesi Mehmet Ali Şahin’nden kongre açıklaması

Yangın 10 kişilik aileyi evsiz bıraktı

Yangın 10 kişilik aileyi evsiz bıraktı

Şemdinli’de mühimmat ele geçirildi

Şemdinli’de mühimmat ele geçirildi

Diğer Haberler

Patpat ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı

Patpat ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı

TBMM Başkanı Şentop’tan aşı daveti

TBMM Başkanı Şentop’tan aşı daveti

Trakya'nın gelişimi için tarım, sanayi, turizm alanlarında iş birliği protokolü imzalandı

Trakya'nın gelişimi için tarım, sanayi, turizm alanlarında iş birliği protokolü imzalandı

Trakya'nın gelişimi için tarım, sanayi, turizm alanlarında iş birliği protokolü imzalandı

Trakya'nın gelişimi için tarım, sanayi, turizm alanlarında iş birliği protokolü imzalandı

Meriç'in sigortası "Kanal Edirne" taşkın riskini baypas etti

Meriç'in sigortası "Kanal Edirne" taşkın riskini baypas etti

Edirne Ticaret Borsası

Edirne Ticaret Borsası

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.