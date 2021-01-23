YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Edirne
  4. Trakya'da sokağa çıkma kısıtlamasına uyuluyor

Trakya'da sokağa çıkma kısıtlamasına uyuluyor

23.01.2021 11:04 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Trakya'da sokağa çıkma kısıtlamasına uyuluyor

EDİRNE (AA) - Trakya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasına riayet ediliyor.

Edirne'de önceden yoğunluğun olduğu yerlerden Saraçlar ve Çilingirler caddeleri ile Tahmis Meydanı'nda sessizlik hakim.

Selimiye Meydanı da sakin zamanlarını yaşıyor.

Emniyet Müdürlüğü ekipleri kentte farklı noktalarda kısıtlama denetimi gerçekleştirirken, izin kağıtlarıyla işlerine gidenler dışında sokaklar boş kaldı.

- Kırklareli ve Tekirdağ

Kırklareli'nde de kısıtlamayla birlikte cadde ve sokaklar sessizliğe büründü.

Normal zamanlarda araç ve insan yoğunluğunun yaşandığı Özgürlük ve Demokrasi Meydanı, Cumhuriyet Meydanı, İstasyon ve Cumhuriyet caddeleri, kısıtlama nedeniyle sakin günlerini yaşıyor.

Tekirdağ'da ev ihtiyaçlarını gidermek ve işlerine gitmek için izinli olanlar haricinde cadde ve sokaklarda kimse bulunmuyor.

Kentte normal zamanlarda yoğunluğun olduğu yerlerden Hükümet Caddesi, Cumhuriyet Meydanı, tarihi Rüstem Paşa Camisi civarı ve sahil şeridi de boş kaldı.

Polis ekipleri kısıtlama denetimlerini sürdürüyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Kehanet yine mi tuttu? İnanılmaz benzerlik! Kehanet yine mi tuttu? İnanılmaz benzerlik!
Akılalmaz yöntem! Kameralara böyle yakalandıAkılalmaz yöntem! Kameralara böyle yakalandı
1/

Edirne Namaz Vakitleri 23 Ocak Cumartesi

İmsak
06:57
Sabah
08:27
Öğle
13:31
İkindi
16:01
Akşam
18:24
Yatsı
19:49

Edirne Nöbetçi Eczaneler23 Ocak Cumartesi

Edirne Cent Eczanesi
Merkez
Süer Eczanesi
Merkez
Saygın Eczanesi
Enez
Edirne Eczanesi
Havsa
Uysal Eczanesi
Ipsala
Merkez Eczanesi
Kesan
Sevil Eczanesi
Lalapasa
Tümünü Göster
Edirne ECZANELER
Edirne ATM’LER

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

Erzurumspor-Alanyaspor maçının ardından

Erzurumspor-Alanyaspor maçının ardından

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Kaybolan 90 Koyunu Jandarma ekipleri buldu

Kaybolan 90 Koyunu Jandarma ekipleri buldu

Kontrolden çıkan otomobil takla attı: 3 yaralı

Kontrolden çıkan otomobil takla attı: 3 yaralı

"Samsunspor'un kara günü"nde hayatını kaybedenler canlı yayında anıldı

"Samsunspor'un kara günü"nde hayatını kaybedenler canlı yayında anıldı

Diğer Haberler

Trakya Teknopark’ta Demo Day öncesi değerlendirme toplantısı yapıldı

Trakya Teknopark’ta Demo Day öncesi değerlendirme toplantısı yapıldı

Jandarma, KADES tanıtım faaliyetleri devam ediyor

Jandarma, KADES tanıtım faaliyetleri devam ediyor

Edirne ile Çanakkale arasında yeni projelerle dostluk köprüsü kuruluyor

Edirne ile Çanakkale arasında yeni projelerle dostluk köprüsü kuruluyor

Edirneliler kısıtlamalara uyuyor

Edirneliler kısıtlamalara uyuyor

Edirne’de baca yangını paniğe neden oldu

Edirne’de baca yangını paniğe neden oldu

Edirne'de hakkında 3 yıl 1 ay hapis cezası bulunan hükümlü Kovid-19 denetiminde yakalandı

Edirne'de hakkında 3 yıl 1 ay hapis cezası bulunan hükümlü Kovid-19 denetiminde yakalandı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.