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Trakya'da sokağa çıkma kısıtlamasının son gününde sessizlik hakim

TEKİRDAĞ HABERLERİ  | 26.05.2020 11:07 | Son Güncelleme

Trakya'da sokağa çıkma kısıtlamasının son gününde sessizlik hakim

EDİRNE (AA) - Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında, Ramazan Bayramı'nı kapsayan 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının son gününde Edirne, Kırklareli ile Tekirdağ'ın cadde ve sokaklarında sessizlik sürüyor.

Edirne'de cadde ve sokaklar, bayramın ve kısıtlamanın son gününde de boş kaldı.

Kentin normal zamanlarda işlek cadde ve kavşaklarında görevli polis ekipleri, dışarıdaki vatandaşların belge ve kimliklerini kontrol etti. Ekipler, vatandaşlara işlerini bitirip kısa sürede evlerine dönmeleri uyarısında bulundu.

Ayrıca şehir çıkışındaki kontrol noktalarında, tarlaya giden çiftçilerin Çiftçi Kayıt Sistemi belgeleri ve kimlikleri kontrol edildi.

- Tekirdağ

Tekirdağ'da da cadde ve sokaklar boş kaldı.

Kentin en işlek yerlerinden Cumhuriyet Meydanı ve Hükümet Caddesi ile sahil kesimi sessizliğe büründü.

Polis ekipleri, dışarıda olanlara uyarılarda bulundu.

- Kırklareli

Kırklareli'nde de sessizlik hakim oldu.

Özgürlük ve Demokrasi ile Cumhuriyet meydanları, en sakin günlerinden birini yaşıyor.

Polis ekipleri, araçlarda belge ve kimlik kontrolü yaptı.

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