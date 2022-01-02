Trakya'da son yağışlar nehirlerin debisini artırdı

EDİRNE (AA) - Edirne'den geçen Meriç ve Tunca nehirlerinin debileri aralık ayında başlayan sağanak ile arttı.

Bölgede son dönemde etkili olan yağışlarla, kentin önemli su havzalarından Meriç Nehri'nde su seviyesinde önemli artış meydana geldi.

Yaz aylarında bazı bölgeleri kuruma noktasına gelen nehir, sağanaklarla mevsim normalleri seviyesinde akmaya başladı.

Nehrin, 1 Aralık'ta yapılan ölçümde 88 metreküp/saniye olan debisinin son ölçümde yaklaşık 5 kat artarak 406 metreküp/saniyeye çıktığı belirlendi.

Su seviyesinin artmasıyla, kurak dönemde nehir yatağında oluşan kum adacıkları da gözden kayboldu.

Tunca Nehri debisi ise aralık başında 7 metreküp/saniye iken, son yağışlarla birlikte 28 metreküpe ulaştı.



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